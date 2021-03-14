Юрий Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника "Ласкового мая"
Певец Юрий Шатунов стал гостем программы "Привет, Андрей!". Андрею Малахову он рассказал об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май" Михаила Сухомлинова.
Певец Юрий Шатунов стал гостем программы "Привет, Андрей!". Андрею Малахову он рассказал об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май" Михаила Сухомлинова.
По словам Шатунова, это произошло на его глазах в 1993 году. Тогда Михаил ночевал дома у Юрия.
"Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела" - вспоминает он.
После того, как он услышал выстрелы, то сразу же подбежал к окну, чтобы посмотреть, что произошло.
"Машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера", - отмечает Юрий.
Он оделся и спустился вниз. И нашел тело друга.
После этого Шатунов вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова. "Смотрю - у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь", - рассказал певец.
Михаил Сухомлинов убили в 1993 году у подъезда дома Юрия Шатунова. Он умер на руках певца. Убийцы музыканта не найдены.