Юрий Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника "Ласкового мая"

По словам Шатунова, это произошло на его глазах в 1993 году. Тогда Михаил ночевал дома у Юрия.

"Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела" - вспоминает он.

После того, как он услышал выстрелы, то сразу же подбежал к окну, чтобы посмотреть, что произошло.

"Машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера", - отмечает Юрий.

Он оделся и спустился вниз. И нашел тело друга.

После этого Шатунов вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова. "Смотрю - у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь", - рассказал певец.