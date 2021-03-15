Латвия пока продолжит переводить часы дважды в год

В 2018 году в Европе подняли вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры перевода часов. Поэтому Европейская комиссия (ЕК) провела опрос граждан в государствах-членах ЕС, в ходе которого большинство населения выразило мнение, что существующие договоренности должны быть отменены. Однако окончательное решение еще не принято.

Правительство Латвии по рекомендации Министерства экономики выступило за постоянное летнее время, однако эта позиция не является окончательной. Премьер-министры стран Балтии договорились об едином часовом поясе.

Эстония, с другой стороны, хочет быть в том же часовом поясе, что и Финляндия, а правительство Финляндии заявило, что останется в зимнем времени. 1

В прошлом экономические соображения приводились в качестве основного аргумента в пользу перевода часов, но сейчас половина мира уже отказалась от этой процедуры.

В Латвии переход на летнее время произойдет 28 марта этого года в 3 часа ночи путем перевода часов на час вперед - это будет ночь с субботы на воскресенье.

Подробнее - в сюжете передачи 4. studija.