Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка

"В ожидании!" - написала 41-летняя звезда, продемонстрировав себя в положении. Похоже, что рождение малыша не за горами.

Напомним, супруги уже воспитывают двоих сыновей - 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. Пол третьего ребенка пока не сообщается. Пара поженилась в 2014-м. Для Альбины это первый брак, для Меладзе - второй, кроме того, у него есть три дочери от первой жены Ирины Малухиной.