Кинокритики решили наградить Навального за фильмы-расследования. Это решение вызвало конфликт

"Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета", - сказано в заявлении экспертного совета "Белого слона". Из-за решения наградить Навального Союз кинематографистов, который возглавляет Никита Михалков, "настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков - не членов этой организации".

Так, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов решил вывести организацию из числа учредителей премии, чтобы "избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов". Таким образом он "подтвердил абсолютную независимость премии".

Кинокритики же сказали, что берут на себя ответственность за присуждение "Белого слона" по итогам 2020 года и за будущее премии.