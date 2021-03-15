Пн, 15.03.2021
У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов. Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
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Кинокритики решили наградить Навального за фильмы-расследования. Это решение вызвало конфликт

Алексей Навальный ФОТО: via REUTERS/Scanpix

Экспертный совет премии "Белый слон", которая вручается Гильдией киноведов и кинокритиков, проголосовал за присуждение Алексею Навальному награды в номинации "Событие года" за документальные фильмы-расследования. В результате вспыхнул конфликт между советом и руководством гильдии и Союза кинематографистов. Об этом сообщается в заявлении на сайте премии.

"Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета", - сказано в заявлении экспертного совета "Белого слона". Из-за решения наградить Навального Союз кинематографистов, который возглавляет Никита Михалков, "настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков - не членов этой организации". 

Так, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов решил вывести организацию из числа учредителей премии, чтобы "избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов". Таким образом он "подтвердил абсолютную независимость премии".

Кинокритики же сказали, что берут на себя ответственность за присуждение "Белого слона" по итогам 2020 года и за будущее премии.

В экспертном совете премии Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон" - Любовь Аркус, Антон Долин, Виктор Матизен, Давид Шнейдеров и другие. Премия вручается с 1998 года.

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