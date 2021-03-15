Замужняя женщина пошла лечить ногу и узнала, что она мужчина

Девушка, которую китайское издание назвало Пинпин, пошла к врачу с травмой лодыжки. Рентген показал, что ее кости не развивались с подросткового возраста, потому врач направил ее на полное обследование.

Как оказалось, Пинпин родилась с мужской Y-хромосомой, у нее нет матки, яичников и никогда не было менструации. Последний раз женщина была у гинеколога, еще будучи подростком. В то время доктора сказали, что девочка просто медленно развивается. Когда она выросла, ей было стыдно идти к эксперту даже после их с мужем попыток завести ребенка.

Несмотря на то, что у Пинпин не было менструации, у нее не было поводов думать, что она интерсекс-человек. При этом типичными внешними признаками своего настоящего биологического пола (мужские гениталии или кадык) она не обладает и выглядит как женщина.

Помимо этого, врачи обнаружили у женщины заболевание, которое могло быть следствием близкого родства ее родителей, что привело к расстройству сексуального развития.

Теперь Пинпин, вероятно, понадобится помощь психологов - она еще не определилась, к какому гендеру теперь хочет себя относить. 71

В статье китайского издания также говорится о том, что процесс принятия себя можно было бы облегчить, если бы в семье Пинпин обратили внимание на ее особенности раньше.