Пн, 15.03.2021
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ФСИН не подтверждает, что Навальный находится в колонии № 2 в Покрове
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ФОТО: AFP / Scanpix

235-й гарнизонный суд в Москве попросил администрацию колонии № 2 в Покрове обеспечить участие политика в судебном заседании с помощью видео-конференц-связи. На этом заседании будет рассмотрена жалоба защиты Навального на бездействие следствия в связи с отравлением оппозиционера, пишет "Медуза".

Сначала сообщалось, что суд подтвердил, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. В действительности же письмо было направлено 1 марта, когда Навальный находился в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области.

ФСИН не предоставляет никакой информации о том, где находится политик.

О том, что Навальный находится в колонии № 2 в Покрове, агентство ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщило 12 марта. Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала агентству, что работники колонии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о переводе Навального из СИЗО в ИК-2.

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино. 12 марта стало известно, что Навального перевезли в другое место. Официально при этом местонахождение политика не раскрывали.

Еще 27 февраля несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 в Покрове.

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