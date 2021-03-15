ФСИН не подтверждает, что Навальный находится в колонии № 2 в Покрове

Сначала сообщалось, что суд подтвердил, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. В действительности же письмо было направлено 1 марта, когда Навальный находился в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области.
ФСИН не предоставляет никакой информации о том, где находится политик.
О том, что Навальный находится в колонии № 2 в Покрове, агентство ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщило 12 марта. Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала агентству, что работники колонии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о переводе Навального из СИЗО в ИК-2.
Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино. 12 марта стало известно, что Навального перевезли в другое место. Официально при этом местонахождение политика не раскрывали.
Еще 27 февраля несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 в Покрове.