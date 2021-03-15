ФСИН не подтверждает, что Навальный находится в колонии № 2 в Покрове

Сначала сообщалось, что суд подтвердил, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. В действительности же письмо было направлено 1 марта, когда Навальный находился в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области.

Извещение по судебным делам Навального суд шлёт в ИК-2 в Покрове. При том, что информация о его нахождении там была фейком.

А как звучит то серьезно: Гарнизонный военный суд.

Вся система госорганов – полное раздолбайство и позор pic.twitter.com/GryWTfMiud — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 10, 2021

ФСИН не предоставляет никакой информации о том, где находится политик.

О том, что Навальный находится в колонии № 2 в Покрове, агентство ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщило 12 марта. Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала агентству, что работники колонии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о переводе Навального из СИЗО в ИК-2.

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино. 12 марта стало известно, что Навального перевезли в другое место. Официально при этом местонахождение политика не раскрывали.