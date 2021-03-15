Обещал, что "не придется за него краснеть". Моргенштерн устроился на работу в банк

Рэпер настроен на работать серьезно и дал обещание, что в банке "не придется за него краснеть", заявил Гиязов.

"Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты", - добавил представитель Альфа-банка, который также считает, что Моргенштерн - не только самый неоднозначный, но и "самый креативный" маркетолог в России.

Согласно словам Гиязова, музыканту поставлена конкретная цель - привлечь не менее 100 000 новых клиентов.

Представитель банка также добавил, что "Клип за 10 лямов" является первым видео, которое было подготовлено Алишером для компании и привлекло около 25 000 клиентов.

Моргенштерн - Клип за 10 лямов

Пока артист работает в банке удаленно, полноценно работать он начнет в конце марта.