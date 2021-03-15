Лже-брокеры обманом получили от женщины в Карсавском крае более 6000 евро

Обманутая - жительница Мердзенской волости 1962 года рождения. "Финансовые брокеры" обманули ее более чем на 6000 евро.

По факту происшедшего полиция возбудила уголовное дело.

Полиция призывает население проявлять осторожность при телефонных звонках от неизвестных лиц, говорящих только по-русски, называющих себя финансовыми брокерами или "финансовыми специалистами" различными типов.

"Упомянутые "финансовые специалисты" убеждают людей начать инвестиционную деятельность с использованием различных виртуальных интернет-платформ, не зарегистрированных в Латвии, а также предлагают помощь в процессе, чтобы начать инвестирование", - описала применяемую схему Курсите.

В процессе общения, когда потенциальные инвесторы соглашаются с предложением, общение на русском языке продолжается через Skype. Пытаясь начать общение на латышском языке, поддельные брокеры признают, что не говорят по-латышски. С помощью "финансовых специалистов" лояльные граждане создают текущие счета на своих компьютерах на виртуальных интернет-площадках и начинают инвестировать.

Продолжая общаться с мошенниками по их советам, инвесторы продолжают заниматься разнообразной финансовой деятельностью, покупая и продавая различные акции, а также участвуя в другой финансовой деятельности, которая обычно создает впечатление, что они получают прибыль.

При общении с лицами, которые согласились инвестировать в сомнительные виртуальные платформы, "финансовые специалисты" используют телефонные номера, зарегистрированные в разных странах - Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и других странах. Переговоры между инвесторами и "финансовыми профессионалами" ведутся на русском языке, но нельзя исключать возможность общения мошенников в будущем и на других языках.

"Есть обоснованные подозрения, что такая схема хищения денег осуществляется организованной группой лиц из-за границы, и установлено, что такие преступления совершались не только в Латвии, но и в соседних странах", - сообщил Курсите.

Перед использованием инвестиционных платформ полиция призывает звонить, чтобы убедиться, что выбранный поставщик услуг получил лицензию от Комиссии рынка финансов и капитала.