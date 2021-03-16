1000 евро за минуту концерта Киркорова: в интернете всплыли гонорары российских звезд

Одним из самых любимых артистов для российских чиновников стал Филипп Киркоров. На мероприятии в Санкт-Петербурге в честь 8 Марта за шоу продолжительностью в 40 минут исполнитель получил от местных властей 3,5 миллиона рублей (примерно 40 тыс. евро) - примерно. Это значит, что за минуту концерта он зарабатывал больше тысячи евро.

В 2019 году за выступление на Дне города в Самаре Дима Билан получил 4 миллиона рублей (примерно 46 тыс. евро).

Приметны стали и гонорары актера Сергея Гармаша - в течение трех лет он участвовал в съемках рекламных роликов коммерческого банка, всего заработав больше миллиона евро. Рекламная кампания включала в себя нескольких фотосессий и видеосъемок. За фотографии артисту платили примерно по 14 тыс. евро, а за съемки в видеороликах - примерно по 70 тыс. евро.

В рекламе отметился и певец Николай Басков - два года назад он выпустил клип "Караоке", в который была интегрирована реклама. Общая сумма за интеграцию составила чуть больше 230 тысяч евро.