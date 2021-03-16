Скончался актер из фильмов "Чужой" и "Бегущий человек"

"Ты играл злодеев в нескольких фильмах, но для меня и многих других ты всегда останешься настоящим героем", - написала вдова актера.

Яфет Котто родился в Нью-Йорке в 1939 году. Уже в 24 года он начал сниматься в кино, а в 1973 году удостоился роли главного злодея в восьмом фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть". Помимо этого, запомнились его роли в триллере "Чужой" и боевике "Бегущий человек", где он сыграл вместе с Арнольдом Шварценеггером.