"Я не понимала, что сделала людям плохого". Manizha рассказала о расизме и травле после отбора на "Евровидение"

Напомним, 8 марта стало известно, что представлять Россию на новом "Евровидении" будет певица Manizha с песней "Русская женщина". В национальном отборе певица обошла группы "#2Маши" и Therr Maitz.

Победитель выбирался путем зрительского голосования, но выбором оказались довольны далеко не все. Многие высказывали в интернете недовольство, что Россию будет представлять исполнительница с корнями из Таджикистана.

"Когда я прочитала первую волну комментариев, я искренне не понимала, что сделала людям плохого", - призналась исполнительница. Она рассказала, что ее обвинили в оскорблении чувств, хотя она всего лишь спела о том, о чем думает.

Manizha отметила, что ее задевают полные злобы комментарии - она сказала, что травля является привычной частью жизни известных артистов, но призвала комментаторов в интернете оставаться людьми.

Как рассказала Manizha в интервью, с откровенным расизмом она столкнулась еще в детском садике.

"Первое слово, которое я выучила в России - "черно*опая".

Я пришла домой и произнесла его при маме, после чего она пошла в садик, поговорила с воспитателями и с девочкой, которая мне это сказала. А в итоге мы с ней даже подружились", - рассказала Manizha.

Видео: Запись передачи "Док-ток" с Manizha

Певица заявила, что настроена на победу в песенном конкурсе и считает свою песню достойной победного места.

Речь в интервью зашла и о внешности исполнительницы - Manizha часто комплексовала из-за своего несоответствия стандартам красоты. Девушка призналась, что в своем стремлении похудеть она довела себя до расстройства пищевого поведения.