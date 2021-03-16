"Я не понимала, что сделала людям плохого". Manizha рассказала о расизме и травле после отбора на "Евровидение"

Напомним, 8 марта стало известно, что представлять Россию на новом "Евровидении" будет певица Manizha с песней "Русская женщина". В национальном отборе певица обошла группы "#2Маши" и Therr Maitz.
Победитель выбирался путем зрительского голосования, но выбором оказались довольны далеко не все. Многие высказывали в интернете недовольство, что Россию будет представлять исполнительница с корнями из Таджикистана.
"Когда я прочитала первую волну комментариев, я искренне не понимала, что сделала людям плохого", - призналась исполнительница. Она рассказала, что ее обвинили в оскорблении чувств, хотя она всего лишь спела о том, о чем думает.
Manizha отметила, что ее задевают полные злобы комментарии - она сказала, что травля является привычной частью жизни известных артистов, но призвала комментаторов в интернете оставаться людьми.
Как рассказала Manizha в интервью, с откровенным расизмом она столкнулась еще в детском садике.
"Первое слово, которое я выучила в России - "черно*опая".
Я пришла домой и произнесла его при маме, после чего она пошла в садик, поговорила с воспитателями и с девочкой, которая мне это сказала. А в итоге мы с ней даже подружились", - рассказала Manizha.
Видео: Запись передачи "Док-ток" с Manizha
Певица заявила, что настроена на победу в песенном конкурсе и считает свою песню достойной победного места.
Речь в интервью зашла и о внешности исполнительницы - Manizha часто комплексовала из-за своего несоответствия стандартам красоты. Девушка призналась, что в своем стремлении похудеть она довела себя до расстройства пищевого поведения.
Ранее композитор и певец Юрий Лоза, известный своими критическими высказываниями в сторону известных артистов, раскритиковал Manizha. Он заявил, что участники представляют самих себя, а не страну, а также указал на то, что они не исполнили "ни одной нотки российской".