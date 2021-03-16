Тина Тернер попрощалась с фанатами. Ранее она перенесла инсульт
Американская актриса и певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в новом документальном фильме от телеканала Sky, посвященном ей, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Американская актриса и певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в новом документальном фильме от телеканала Sky, посвященном ей, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
В фильме
легендарная 81-летняя исполнительница призналась, что последние годы жизни хочет провести вдали от публики и телекамер.
Помимо этого, обладательница восьми "Грэмми" отметила, что уже длительное время страдает от посттравматического расстройства, которое вызвало домашнее насилие - ему певица подвергалась в браке со своим первым мужем Айком Тернером.
Последние годы Тина Тернер страдала от нескольких недугов - в 2013-м она перенесла инсульт, а в 2016-м у нее был диагностирован рак кишечника. Певица даже прибегла к гомеопатическим средствам, но это только ухудшило ее состояние. Через некоторое время у поп-звезды развилась почечная недостаточность, а весной 2017-го ей сделали операцию по пересадке почки.
Видео: Тина Тернер - The Best
Помимо этого, в 2018 году в семье Тернер случилась трагедия - покончил с собой ее первый сын Крейг Тернер. Мужчине было 59 лет, он работал агентом по недвижимости.