Тина Тернер попрощалась с фанатами. Ранее она перенесла инсульт

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легендарная 81-летняя исполнительница призналась, что последние годы жизни хочет провести вдали от публики и телекамер. 4

Помимо этого, обладательница восьми "Грэмми" отметила, что уже длительное время страдает от посттравматического расстройства, которое вызвало домашнее насилие - ему певица подвергалась в браке со своим первым мужем Айком Тернером.

Последние годы Тина Тернер страдала от нескольких недугов - в 2013-м она перенесла инсульт, а в 2016-м у нее был диагностирован рак кишечника. Певица даже прибегла к гомеопатическим средствам, но это только ухудшило ее состояние. Через некоторое время у поп-звезды развилась почечная недостаточность, а весной 2017-го ей сделали операцию по пересадке почки.

Видео: Тина Тернер - The Best