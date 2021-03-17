"Королева вернулась!": что думают за рубежом о латвийской песне для "Евровидения"?

Издание Sejas собрало выставленные на YouTube отзывы на песню Саманты Тины от фанатов "Евровидения".

К примеру, обозреватели "Евровидения" Toy Goy, у которых 19,6 тыс. подписчиков, не перестают восхищаться представительницей Латвии в этом году: "Нет сомнений, что Саманта Тина подняла планку. Нет слов, чтобы описать, насколько она великолепна".

"Это вокал! У нее отличный настрой и отличный голос. Латвия, это здорово!",

- высказался STUFR Reacts с 19,2 тыс. подписчиков на YouTube.

К положительным отзывам присоединилась также кипрская армянка Анушка Бербериана (в YouTube - Noosh101) с 10,7 тыс. подписчиков: "У песни есть настроение! Она намного лучше, чем прошлогодняя песня [Still Breathing. - Прим. ред.]. Так здорово! Не хотела, чтобы она заканчивалась!".

Музыкант из Турции OZ сказал о The Moon is Rising: "Очень мощно! Хорошо продуманно. Отвечает всем моим требованиям от "Евровидения".

Eurovoxx с 11,7 тыс. подписчиков танцевал на протяжении всей песни: "Это точно будет выделяться. Обожаю этот бит! Такое отношение! Люди это полюбят. Сила девушек, мне это нравится! Это намного лучше, чем Still Breathing.

Не знаю, есть ли в этом году еще один участник с таким же сильным вокалом".

Обозреватель "Евровидения" Джордан Дэвис говорит: "Это было очень хорошо! Структура песни сложнее, чем в прошлом году, в ней много элементов. Я посмотрю ее еще несколько раз, чтобы убедиться, что я все понял".

Куинто, 20-летний голландец, фанат и обозреватель "Евровидения", не сомневается, что Саманта Тина даст отличное выступление и в Роттердаме: "Это было нечто! Надеюсь, она устроит отличное шоу на сцене. Не сомневаюсь в этом!".

Джуд Кеннеди, который также активно интересуется ходом "Евровидения", потерял дар речи после прослушивания песни, представленной от Латвии. "Вау, отличная работа! Это было невероятно! Королева вернулась! Королева королев!".

Испанец Iago заявил: "Ого, чувствую, что после этого мне понадобится свежий воздух! Мне очень понравилась эта песня".

Напоминаем, что финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" состоится 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), а полуфиналы пройдут 18 и 20 мая. Представительница Латвии Саманта Тина выйдет на сцену во втором полуфинале.