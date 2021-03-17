"Сейчас болото, а тогда был кайф!": Виктор Байков о рок-сцене 90-х и цене успеха в те годы

Новый герой рубрики "Как это было" Виктор Байков (сценическое имя - Пиночет) хорошо известен русскоговорящему поколению 90-х в Латвии. Большинство знает его как вокалиста группы Taizels, хотя он приобрел известность еще в начале 90-х, когда вместе с группой "Феникс" из Лудзы выступил в Москве на одной сцене с Валерием Меладзе, "Моральным кодексом", Валерией и многими другими.

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В свои 56 лет он не любит, когда его называют "дедом". Виктор всегда молод душой и все еще хочет играть рок-н-ролл и заводить толпу на крупных концертах и фестивалях песней "Киски, виски, рок-н-ролл". Если спросить у тех, кто видел Пиночета и Taizels на сцене, то они скажут, что это "наши латвийские AC/DC".

Творческий путь Виктора начался в конце 80-х, а его расцвет пришелся именно на 90-е годы.

Виктор Байков ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Феникс" не из пепла, а из Лудзы

"Я был в штате Дома культуры. Артист третьей категории. Образования у меня нет, но я брал частные уроки. Если руки растут из правильного места, зачем что-то еще?" - отмечает наш герой.

В группу "Феникс" он пришел в конце 80-х. Они стали выступать на музыкальных вечерах, свадьбах и ездить на фестивали. К примеру, по комсомольской линии их однажды отправили на "Битлз"-фестиваль в украинском Днепродзержинске. Правда, ехать надо было за свой счет, но тут выручали гонорары со свадеб. Там были артисты из Польши, Венгрии и из всего СССР. Мероприятие было масштабным и собирало стадион в 10 тысяч человек.

"Пробил поляну" в Москве и привез Миелавса

К шоу-бизнесу в 90-х Виктор приблизился еще в 1991 году, когда в Москве вместе с группой "Феникс" выступил на знаменитом конкурсе "Ступень к Парнасу". Но победила тогда группа "Моральный кодекс".