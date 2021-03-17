"Золотой микрофон - 2021": среди лауреатов премии - Раймонд Паулс, рэпер ansis, Озолс и другие

Ежегодная музыкальная премия "Золотой микрофон" вручается в 25-й раз. Статуэтки "Золотой микрофон" художника по металлу Арманда Екабсонса были вручены в 22 номинациях.
Награда за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки была вручена детской вокальной студии Knīpas un Knauķi. Единственный музыкант, получивший на церемонии награждения несколько статуэток "Золотого микрофона", - это рэпер ansis, его альбом Liela māksla был удостоен наград "Лучший альбом хип-хоп музыки 2020 года" и "Альбом года".
На церемонии выступили маэстро Раймонд Паулс вместе с Гунтисом Скрастиньшем, группа Instrumenti и дива сцены Линда Лин. Айя Андреева, Агнесе Раковска и Кристине Паже исполнили самую номинированную песню (всего в трех категориях) Laime šī. Состоялись премьеры песни Иво Фомина - Tu man esi и песни Айи Андреевой и Зебрене - Šamanis.
Саманта Тина представила сценическую премьеру песни "Евровидения" этого года - The Moon is Rising.
Награду в категории "Видеоклип" победителю вручил представитель TVNET, Бруно Рейс Цорнс, глава отдела Фото/Видео.
Галерея: Церемония "Золотой микрофон 2021"
Музыкальный альбом для детей:
- Nu-ku-smalki-šiki-drū – Лаура Поленце
- Nopietni pa jociņam – Гунтис Скрастиньш и Раймонд Паулс
- Dzeguzes balss – Carnival Youth
Альбом электронной музыки:
Лучший альбом поп-музыки:
Альбом классической или хоровой музыки:
- Vēja mirdzums – Лиепайский симфонический оркестр, Вестардс Шимкус, дирижеры Гинтарс Ринкевич, Атварс Лакстигала
Лучший альбом хип-поп музыки:
- Kovārņu mazbērniem – Жидрунс
Альбом альтернативной или эскпирементальной музыки:
- Antidepresanti – Зебрене & Озолс
Альбом народной или world музыки:
- Dziesmas no Aulejas – Tautumeitas
Инструментальный или межжанровый альбом:
- igo/hermanis/dziesmas – Иго, Айварс Херманис
- Dabas koncertzāle. Geastrum. Basas kājas
- Identities – Карлис Ванагс, Latvian Radio Big Band
- Haosā – Astro’n’out un Sudden Lights
- Kompozīcijas – Triānas Parks