Ср, 17.03.2021
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"Золотой микрофон - 2021": среди лауреатов премии - Раймонд Паулс, рэпер ansis, Озолс и другие

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

16 марта в прямом эфире из Медиацентра Рижской художественно-медиатехнической школы были объявлены самые яркие записи прошлого года в латвийской музыке, которые на этот раз были представлены в рекордном количестве.

Ежегодная музыкальная премия "Золотой микрофон" вручается в 25-й раз. Статуэтки "Золотой микрофон" художника по металлу Арманда Екабсонса были вручены в 22 номинациях.

Награда за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки была вручена детской вокальной студии Knīpas un Knauķi. Единственный музыкант, получивший на церемонии награждения несколько статуэток "Золотого микрофона", - это рэпер ansis, его альбом Liela māksla был удостоен наград "Лучший альбом хип-хоп музыки 2020 года" и "Альбом года".

На церемонии выступили маэстро Раймонд Паулс вместе с Гунтисом Скрастиньшем, группа Instrumenti и дива сцены Линда Лин. Айя Андреева, Агнесе Раковска и Кристине Паже исполнили самую номинированную песню (всего в трех категориях) Laime šī. Состоялись премьеры песни Иво Фомина - Tu man esi и песни Айи Андреевой и Зебрене - Šamanis.

Саманта Тина представила сценическую премьеру песни "Евровидения" этого года - The Moon is Rising. 

Награду в категории "Видеоклип" победителю вручил представитель TVNET, Бруно Рейс Цорнс, глава отдела Фото/Видео.

Галерея: Церемония "Золотой микрофон 2021"

Список победителей:

Музыкальный альбом для детей:​

  • Nu-ku-smalki-šiki-drū – Лаура Поленце

Альбом шлягер музыки:

  • Nopietni pa jociņam – Гунтис Скрастиньш и Раймонд Паулс

Песня года ​Elektrum:

  • Dzeguzes balss – Carnival Youth

Альбом электронной музыки:

  • Dialogue – Kasetes 

Лучший альбом поп-музыки:

  • Tūrists – Донс 

Альбом инди мызуки:

  • Šākātā – Алисэ Йосте 

Дебют:

  • LG ir HH – ŪGA 

Альбом классической или хоровой музыки:

  • Vēja mirdzums – Лиепайский симфонический оркестр, Вестардс Шимкус, дирижеры Гинтарс Ринкевич, Атварс Лакстигала

Метал-альбом:

  • Control – Тэса 

​Лучший альбом хип-поп музыки:

  • Liela māksla – ансис

Альбом рок-музыки:

  • Kovārņu mazbērniem – Жидрунс

Альбом альтернативной или эскпирементальной музыки:

  • Yggdrasil – Янис Рунгис

Лучшая песня:

  • Antidepresanti – Зебрене & Озолс

Альбом народной или world музыки:

  • Dziesmas no Aulejas – Tautumeitas 

Инструментальный или межжанровый альбом:

  •  igo/hermanis/dziesmas – Иго, Айварс Херманис

Лучший видеоклип:

  • Kaut kaili – Kautkaili

​Концертное видео:

  • Dabas koncertzāle. Geastrum. Basas kājas

​Альбом в стиле джаз:

  • Identities – Карлис Ванагс, Latvian Radio Big Band

Хит на радио:

  • Haosā – Astro’n’out un Sudden Lights

Лучший дизайн альбома:

  •  Kompozīcijas – Triānas Parks 

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