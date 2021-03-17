"Золотой микрофон - 2021": среди лауреатов премии - Раймонд Паулс, рэпер ansis, Озолс и другие

Ежегодная музыкальная премия "Золотой микрофон" вручается в 25-й раз. Статуэтки "Золотой микрофон" художника по металлу Арманда Екабсонса были вручены в 22 номинациях.

Награда за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки была вручена детской вокальной студии Knīpas un Knauķi. Единственный музыкант, получивший на церемонии награждения несколько статуэток "Золотого микрофона", - это рэпер ansis, его альбом Liela māksla был удостоен наград "Лучший альбом хип-хоп музыки 2020 года" и "Альбом года".

На церемонии выступили маэстро Раймонд Паулс вместе с Гунтисом Скрастиньшем, группа Instrumenti и дива сцены Линда Лин. Айя Андреева, Агнесе Раковска и Кристине Паже исполнили самую номинированную песню (всего в трех категориях) Laime šī. Состоялись премьеры песни Иво Фомина - Tu man esi и песни Айи Андреевой и Зебрене - Šamanis.

Саманта Тина представила сценическую премьеру песни "Евровидения" этого года - The Moon is Rising.

Награду в категории "Видеоклип" победителю вручил представитель TVNET, Бруно Рейс Цорнс, глава отдела Фото/Видео.

Галерея: Церемония "Золотой микрофон 2021"

Список победителей:

Музыкальный альбом для детей:​

Nu-ku-smalki-šiki-drū – Лаура Поленце

Альбом шлягер музыки:

Nopietni pa jociņam – Гунтис Скрастиньш и Раймонд Паулс

Песня года ​Elektrum:

Dzeguzes balss – Carnival Youth

​Альбом электронной музыки:

Dialogue – Kasetes

​Лучший альбом поп-музыки:

Tūrists – Донс

​Альбом инди мызуки:

Šākātā – Алисэ Йосте

​Дебют:

LG ir HH – ŪGA

​Альбом классической или хоровой музыки:

Vēja mirdzums – Лиепайский симфонический оркестр, Вестардс Шимкус, дирижеры Гинтарс Ринкевич, Атварс Лакстигала

Метал-альбом:

Control – Тэса

​Лучший альбом хип-поп музыки:

Liela māksla – ансис

Альбом рок-музыки:

Kovārņu mazbērniem – Жидрунс

Альбом альтернативной или эскпирементальной музыки:

Yggdrasil – Янис Рунгис

​Лучшая песня:

Antidepresanti – Зебрене & Озолс

Альбом народной или world музыки:

Dziesmas no Aulejas – Tautumeitas

​Инструментальный или межжанровый альбом:

igo/hermanis/dziesmas – Иго, Айварс Херманис

​Лучший видеоклип:

Kaut kaili – Kautkaili

​Концертное видео:

Dabas koncertzāle. Geastrum. Basas kājas

​Альбом в стиле джаз:

Identities – Карлис Ванагс, Latvian Radio Big Band

Хит на радио:

Haosā – Astro’n’out un Sudden Lights

Лучший дизайн альбома:

Kompozīcijas – Triānas Parks