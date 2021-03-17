Ср, 17.03.2021
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"Это нанесение ущерба Эстонии и ее репутации". Политолог об участии мэра Таллинна в передаче "60 минут"

Михаил Кылварт в эфире российской передачи "60 минут". ФОТО: скриншот

15 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил в эфире российской передачи "60 минут", где рассказал, как проходит в Эстонии вакцинация, и поделился соображениями относительно возможного применения в стране российской вакцины "Спутник V".

Михаил Кылварт сказал Rus.Postimees, что, как правило, не отказывает медиаканалам в интервью, в том числе с заведомо критическим содержанием и отношением.

Прагматичная политика

Мэр Таллинна отметил, что его взгляды не зависят от того, кому, на какие вопросы и на каком языке он отвечает. "Позиция, которую я обозначил в эфире программы "60 минут", до этого была неоднократно мной сформулирована - как в письме к премьер-министру страны Кае Каллас, так и в местных СМИ, в том числе и в видеоинтервью вашим коллегам с эстонского портала Postimees. По сути, то же самое было сказано утром того же дня и в интервью программе "Кофе+" на телеканале ЭТВ+, которое и стало поводом для вопросов российского телеканала", - сказал Кылварт.

Он отметил, что проблемы надо решать, а не прятаться от них, прикрываясь политкорректностью. "В ситуации, когда вакцин не хватает, а европейские страны одна за другой временно отказываются от использования наиболее доступной для нас AstraZeneca, задача властей - заранее продумать альтернативные варианты, чтобы обеспечить защиту жителей Эстонии от Covid-19", - подчеркнул мэр.

По его словам, политика должна быть прагматичной, особенно когда это касается здоровья людей.

"Несколько европейских стран уже заявили о готовности приобретать российскую вакцину. Появятся новые возможности в других странах - необходимо будет их прорабатывать. Но отказываться от идеи переговоров с уже существующими игроками на этом рынке - недальновидно с любой точки зрения. И речь уже должна идти не только об оперативном вакцинировании, но и о ближайшей и долгосрочной перспективе. Следующий этап вакцинации необходимо будет проводить уже в контексте осенне-зимнего периода, и вполне вероятно, что каждый год", - заключил мэр столицы.

"Это поступок"

Судя по реакции русскоязычных жителей страны в социальных сетях, большинство из них выступлением мэра Таллинна на российском телевидении остались довольны. Так, главный инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов написал в соцсетях, что ему очень понравился поступок Кылварта: "Это поступок человека, имеющего свое мнение и не боящегося это мнение высказывать где бы то ни было. Это поступок ответственного политика, не ждущего перед каждым своим последующим решением одобрения сверху. Это поступок политика с яйцами, уж простите". Бойцов заключил, что на Кылварта попытаются спустить собак за это интервью, что, по его мнению, будет выглядеть странно и смешно, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

В то же время политолог Пеэтер Тайм и гражданский активист Сергей Метлев назвали выступление Кылварта подыгрыванием российской пропаганде. Пеэтер Тайм сказал Rus.Postimees, что его позиция очень тривиальна и категорична.

Игры с пропагандой

"Любое сотрудничество с российскими пропагандистскими каналами - подыгрывание этим каналам и нанесение ущерба Эстонии и ее репутации, другими словами, это деятельность, направленная против интересов Эстонии и государственной независимости страны и содействие пропагандистской машине России", - сказал Тайм.

На вопрос, может ли участие в подобной передаче заработать дополнительные очки Центристской партии, Тайм ответил, что, возможно, Кылварт и его команда думают, что появление на российских каналах и глупые рассуждения принесут им голоса русскоязычных. "Я не знаю этого точно", - отметил политолог.

"Однако я знаю, что для Кылварта выступить на российском пропагандистском канале - обычное дело, по его мнению, в этом нет ничего странного. В этом я убедился, дважды участвуя в дискуссионной программе ПБК "Русский вопрос", в которой также участвовал Кылварт. Во-первых, я считаю большой ошибкой со своей стороны, что вообще согласился участвовать в этих программах, а во-вторых, я убежден, что Кылварт очень планомерно транслирует дискурс, получивший название "тезисы кремлевской повестки", - заключил он.

"Как будто он пришел с протянутой рукой и в лохмотьях к Спасской башне Кремля..."

Гражданский активист Сергей Метлев сказал Rus.Postimees, что мэр столицы Эстонии должен не общаться с населением нашей страны и правительством Эстонии посредством российского гостелевидения, а ежесекундно заниматься противодействием пандемии на уровне местного самоуправления. "Таллинн уже стал одним большим очагом заболевания, в то время как мэр Кылварт по-прежнему не сделал четкого личного призыва носить маски, при возможности вакцинироваться, не верить в опасные теории заговора и соблюдать социальную дистанцию. Не использован весь потенциал муниципальных мер. Понятно, что выступать по иностранному ТВ "с сильными заявлениями" - это легко и просто", - отметил Метлев.

По его словам, Кылварт много раз заявлял, что вопрос вакцины нельзя политизировать, а сам тратит время на участие в пропагандистском шоу. "В какой-то момент ведущие поставили его самого в глупое положение, выставляя так, как будто он пришел с протянутой рукой и в лохмотьях к Спасской башне Кремля. Видимо, забылось, что мэр столицы Эстонии представляет не только некоторых своих избирателей из числа местных граждан России", - констатировал он.

Метлев отметил, что сейчас европейские инстанции анализируют данные о российской вакцине. "Если она будет признана специалистами отвечающей нормам, то нет причин ее исключать. Так высказалась уже и премьер-министр Каллас. Однако безопасность и жизни людей - прежде всего. Пока нет экспертной оценки, не может быть и закупок. Опыт с похожей вакциной AstraZeneca показывает, что есть некоторые риски. Мэр Кылварт должен понимать, что спешка может обойтись очень дорого", - сказал он.

Также Метлев напомнил, что, по данным исследования "Левада-центра", 62 процента россиян не хотят прививаться доступным им "Спутником", не делал прививку также и президент России Владимир Путин.

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