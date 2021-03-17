"Это нанесение ущерба Эстонии и ее репутации". Политолог об участии мэра Таллинна в передаче "60 минут"

Михаил Кылварт сказал Rus.Postimees, что, как правило, не отказывает медиаканалам в интервью, в том числе с заведомо критическим содержанием и отношением.

Прагматичная политика

Мэр Таллинна отметил, что его взгляды не зависят от того, кому, на какие вопросы и на каком языке он отвечает. "Позиция, которую я обозначил в эфире программы "60 минут", до этого была неоднократно мной сформулирована - как в письме к премьер-министру страны Кае Каллас, так и в местных СМИ, в том числе и в видеоинтервью вашим коллегам с эстонского портала Postimees. По сути, то же самое было сказано утром того же дня и в интервью программе "Кофе+" на телеканале ЭТВ+, которое и стало поводом для вопросов российского телеканала", - сказал Кылварт.

Он отметил, что проблемы надо решать, а не прятаться от них, прикрываясь политкорректностью. "В ситуации, когда вакцин не хватает, а европейские страны одна за другой временно отказываются от использования наиболее доступной для нас AstraZeneca, задача властей - заранее продумать альтернативные варианты, чтобы обеспечить защиту жителей Эстонии от Covid-19", - подчеркнул мэр.

По его словам, политика должна быть прагматичной, особенно когда это касается здоровья людей.

"Несколько европейских стран уже заявили о готовности приобретать российскую вакцину. Появятся новые возможности в других странах - необходимо будет их прорабатывать. Но отказываться от идеи переговоров с уже существующими игроками на этом рынке - недальновидно с любой точки зрения. И речь уже должна идти не только об оперативном вакцинировании, но и о ближайшей и долгосрочной перспективе. Следующий этап вакцинации необходимо будет проводить уже в контексте осенне-зимнего периода, и вполне вероятно, что каждый год", - заключил мэр столицы.

"Это поступок"

Судя по реакции русскоязычных жителей страны в социальных сетях, большинство из них выступлением мэра Таллинна на российском телевидении остались довольны. Так, главный инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов написал в соцсетях, что ему очень понравился поступок Кылварта: "Это поступок человека, имеющего свое мнение и не боящегося это мнение высказывать где бы то ни было. Это поступок ответственного политика, не ждущего перед каждым своим последующим решением одобрения сверху. Это поступок политика с яйцами, уж простите". Бойцов заключил, что на Кылварта попытаются спустить собак за это интервью, что, по его мнению, будет выглядеть странно и смешно, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

В то же время политолог Пеэтер Тайм и гражданский активист Сергей Метлев назвали выступление Кылварта подыгрыванием российской пропаганде. Пеэтер Тайм сказал Rus.Postimees, что его позиция очень тривиальна и категорична.

Игры с пропагандой