В России принят закон о штрафах и тюрьме за оскорбление ветеранов. Это случилось после дела Навального

Закон, помимо прочего, предусматривает, что за "распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны" при помощи СМИ или интернета физлицам будет грозить штраф от двух до пяти миллионов рублей (от 23 до 57 тысяч евро), или до пяти лет лишения свободы.

Также приняты и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в статью о злоупотребление свободой массовой информации - для юридических лиц он предусматривают штраф от трех до пяти миллионов рублей (от 34 до 57 тысяч евро) "за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны" и "за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны".

Эти поправки были внесены российским депутатом Ириной Яровой после суда над Алексеем Навальным по делу "о клевете на ветерана". Оппозиционный политик был признан виновным и приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей (примерно 9700 евро).

Дело было возбуждено из-за комментария Алексея Навального к видео в поддержку поправок к Конституции. Там снялся упомянутый ветеран. Суд посчитал за клевету слова Навального о том, что в видео-ролике снялись "предатели" и "продажные холуи".