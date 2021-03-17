Люди в Сети возмутились из-за проведения церемонии "Золотой микрофон" во время пандемии

На следующий день в интернете многие пользователи выразили возмущение и были в недоумении, почему во время ограничений из-за Covid-19 в стране проходит очное мероприятие.

"Прошу прощения, но если в стране сейчас режим чрезвычайной ситуации, если сотни людей заболевают каждый день, то почему так называемые латвийские "знаменитости" или музыканты могут проводить мероприятие, разрешают визажистам дотрагиваться до своих лиц, пока мы не можем посетить косметолога, мы не можем пойти в кино или в кафе, чтобы съесть кусок торта, мы не можем увидеться со своей семьей, а отец ребенка не может даже присутствовать на родах, при этом музыканты могут пить шампанское в прямом эфире, столпившись, как пингвины, в одном месте, очень честно, не так ли? Что делает их лучше нас? Если у всех одни и те же правила, то ВСЕ должны их соблюдать, не так ли? Если они могут веселиться с отрицательным результатом теста, то почему мы не можем?" - написала пользовательница в Facebook.

Es atvainojos, bet, ja jau valstī šobrīd ir ārkārtes situācija, ja katru dienu saslimst simtiem cilvēku, tad, kāpēc tās... Posted by Agnese Jaunozoliņa on Otrdiena, 2021. gada 16. marts

Es atvainojos, KO????? Šobrīd, tiešraidē, Zelta Mikrofons, ar PUBLIKU???? Jūs nopietni?? Pasaulē tak pandēmija,... Posted by Ieva Krumina on Otrdiena, 2021. gada 16. marts

Te nu jāpiekrīt.. Samantas uznāciens vien bija viens liels tusiņš uz skatuves.. Organizēts pasākums ar visu publiku un... Posted by Kristine Berga on Otrdiena, 2021. gada 16. marts "Золотой микрофон" вчера доказал, что массовое мероприятие - это нормально при условии, что все его участники прошли тестирование. Может быть, мы откроем глаза на реальность и позволим собраться более чем двум людям (по крайней мере на улице)?" - пишет пользователь Twitter.

#zeltamikrofons vakar pierādīja, ka pilnīgi normāli var uzrīkot masu pasākumu ar nosacījumu, ka visi dalībnieki ir testējušies. Varbūt atveram acis realitātei un atļaujam pulcēties (vismaz ārā) vairāk kā divām personām? @krisjaniskarins — Liene (@_krastina_) March 17, 2021

"Золотой микрофон" красиво доказывает, что больше не нужно носить маски. Ну супер", - возмущаются люди в Сети.

Zelta Mikrofons tā skaisti pierāda, ka maskas vairs nav jāvelk.

Nu super — Armand Keraynn (@A_Keraynn) March 16, 2021

Vakar skatījos #zeltamikrofons un tāda jocīga sajūta.Forši vadītāji,labs humors,viss raiti. Bet tā sajūta,ka bija,kas ļoti nepieņemams pašreizējais situācijai, nepamet. Pasākums, ar publiku, bez maskām u.c. noteiktajiem drošības pasākumiem, kas tiek paģērēti sadzīvē, nelikās ok. — Gaiss (@ZaneGaisa) March 17, 2021

"Я, наверное, что-то пропустил - на массовых мероприятиях можно собираться, не соблюдая дистанцию ​​2 метра, и разрешается проводить мероприятия со зрителями? Какой сигнал это подает в обстоятельствах режима чрезвычайной ситуации?" - комментирует происходящее еще один из пользователей.

Es laikam esmu palaidis kaut ko garām- publiskos sarīkojumos ir atļauts pulcēties,neievērojot 2m distanci,un pasākumi ar skatītājiem var notikt?Kādu signālu šis raida ārkārtējās situācijas apstākļos?Labāk neizteikšos...#ZeltaMikrofons @tv3lv Komerctelevīzijas ir vienlīdzīgākas... pic.twitter.com/pnu0TOislO — Guntis Rozenbergs (@GRozenbergs) March 16, 2021

Отвечая на замешательство людей, Элита Милграве, главный продюсер "Золотого микрофона", утром 16 марта, за несколько часов до церемонии, в передаче 900 sekundes указала, что в мероприятии примут участие только музыканты, которые получили награды, а также те, кто объявляет победителей.

"Мы встречаемся в студии, мы позаботились обо всем, и я очень рада, что мы сделали тесты всем и что все музыканты здоровы, это лучшая новость, которую я могла получить. Поэтому мы можем встретиться, поработать и устроить праздник для публики", - сказал она.