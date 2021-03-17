Люди в Сети возмутились из-за проведения церемонии "Золотой микрофон" во время пандемии

На следующий день в интернете многие пользователи выразили возмущение и были в недоумении, почему во время ограничений из-за Covid-19 в стране проходит очное мероприятие.
"Прошу прощения, но если в стране сейчас режим чрезвычайной ситуации, если сотни людей заболевают каждый день, то почему так называемые латвийские "знаменитости" или музыканты могут проводить мероприятие, разрешают визажистам дотрагиваться до своих лиц, пока мы не можем посетить косметолога, мы не можем пойти в кино или в кафе, чтобы съесть кусок торта, мы не можем увидеться со своей семьей, а отец ребенка не может даже присутствовать на родах, при этом музыканты могут пить шампанское в прямом эфире, столпившись, как пингвины, в одном месте, очень честно, не так ли? Что делает их лучше нас? Если у всех одни и те же правила, то ВСЕ должны их соблюдать, не так ли? Если они могут веселиться с отрицательным результатом теста, то почему мы не можем?" - написала пользовательница в Facebook.
Es atvainojos, bet, ja jau valstī šobrīd ir ārkārtes situācija, ja katru dienu saslimst simtiem cilvēku, tad, kāpēc tās...Posted by Agnese Jaunozoliņa on Otrdiena, 2021. gada 16. marts
Es atvainojos, KO????? Šobrīd, tiešraidē, Zelta Mikrofons, ar PUBLIKU???? Jūs nopietni?? Pasaulē tak pandēmija,...Posted by Ieva Krumina on Otrdiena, 2021. gada 16. marts
Te nu jāpiekrīt.. Samantas uznāciens vien bija viens liels tusiņš uz skatuves.. Organizēts pasākums ar visu publiku un...Posted by Kristine Berga on Otrdiena, 2021. gada 16. marts
"Золотой микрофон" вчера доказал, что массовое мероприятие - это нормально при условии, что все его участники прошли тестирование. Может быть, мы откроем глаза на реальность и позволим собраться более чем двум людям (по крайней мере на улице)?" - пишет пользователь Twitter.
"Золотой микрофон" красиво доказывает, что больше не нужно носить маски. Ну супер", - возмущаются люди в Сети.
"Я, наверное, что-то пропустил - на массовых мероприятиях можно собираться, не соблюдая дистанцию 2 метра, и разрешается проводить мероприятия со зрителями? Какой сигнал это подает в обстоятельствах режима чрезвычайной ситуации?" - комментирует происходящее еще один из пользователей.
Отвечая на замешательство людей, Элита Милграве, главный продюсер "Золотого микрофона", утром 16 марта, за несколько часов до церемонии, в передаче 900 sekundes указала, что в мероприятии примут участие только музыканты, которые получили награды, а также те, кто объявляет победителей.
"Мы встречаемся в студии, мы позаботились обо всем, и я очень рада, что мы сделали тесты всем и что все музыканты здоровы, это лучшая новость, которую я могла получить. Поэтому мы можем встретиться, поработать и устроить праздник для публики", - сказал она.
Милграве также добавила, что музыканты не собирались все вместе, а приходили на площадку по очереди, обеспечивая "поток", чтобы не было собраний.