Масштабная кампания в поддержку вакцинации: как это выглядит в Эстонии?

Поскольку у многих возникают вопросы о побочных эффектах вакцин против Covid-19, а кроме того, люди не соблюдают с достаточной последовательностью правила, установленные для предотвращения распространения вируса, по всей Эстонии была развернута большая инфокампания, призывающая людей пройти вакцинацию и соблюдать ограничения, пишет Rus.Postimees.
На одном из плакатов кампании изображена уже вакцинированная семейная врач Кармен Йоллер, чье послание гласит: "Действительно помогает!".
На втором плакате глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов призывает "Ära kõhkle!", что переводится как "Не сомневайся!". В русскоязычном варианте использован слоган "Решайся!"
На третьем плакате глава бригады Спасательного департамента Тармо Клоостер говорит: "Теперь я смелее!" ("Kohe julgem!").
Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник объяснила Postimees, что кампания разделена на две части, одна из которых началась сейчас, а другая стартует позже весной, когда вакцина станет доступной для большинства населения. "При необходимости, осенью мы также сделаем третье уведомление", - добавила Верник.
Стоимость так называемой первой волны кампании составляет около 150 000 евро, что включает в себя прямую почтовую рассылку во все дома Эстонии, новый веб-сайт, наружную рекламу и ролики на телевидении, радио и в социальных сетях.
Кампания в поддержку вакцинации
Министерство социальных дел и Департамент здоровья запустили социальную кампанию "Теперь я смелее!", призывающую жителей Эстонии при первой возможности сделать прививку против Covid-19. Кроме того, кампания призвана напомнить населению, что взять распространение вируса под контроль можно посредством соблюдения всех установленных правил и ограничений.
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что вакцинация поможет нашему обществу вернуться к долгожданной нормальной жизни.
"В Эстонии как минимум одну дозу вакцины против Covid-19 получили более 100 000 человек, и это число увеличивается с каждым днем", - добавил он.
Ланно добавил, что большая часть работников передовой уже прошла вакцинацию, и это позволило значительно снизить показатели заражения среди медицинских работников и сотрудников социального попечения.
"Напоминаю, что сейчас Эстония находится на пике распространения коронавируса, а система здравоохранения работает на пределе своих возможностей", - добавил Ланно.
"Чтобы больницы смогли оказывать помощь не только больным Covid-19, но и другим пациентам, мы должны ограничить распространение вируса путем сокращения физических контактов, соблюдения дистанции при общении с другими людьми, ношения масок и соблюдения правил гигиены. Также следует отменить все собрания и встречи".