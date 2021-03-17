Масштабная кампания в поддержку вакцинации: как это выглядит в Эстонии?

На одном из плакатов кампании изображена уже вакцинированная семейная врач Кармен Йоллер, чье послание гласит: "Действительно помогает!".

Плакат с Кармен Йоллер ФОТО: Terviseamet

На втором плакате глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов призывает "Ära kõhkle!", что переводится как "Не сомневайся!". В русскоязычном варианте использован слоган "Решайся!"

На третьем плакате глава бригады Спасательного департамента Тармо Клоостер говорит: "Теперь я смелее!" ("Kohe julgem!").

Тармо Клоостер ФОТО: Terviseamet

Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник объяснила Postimees, что кампания разделена на две части, одна из которых началась сейчас, а другая стартует позже весной, когда вакцина станет доступной для большинства населения. "При необходимости, осенью мы также сделаем третье уведомление", - добавила Верник.

Стоимость так называемой первой волны кампании составляет около 150 000 евро, что включает в себя прямую почтовую рассылку во все дома Эстонии, новый веб-сайт, наружную рекламу и ролики на телевидении, радио и в социальных сетях.

Кампания в поддержку вакцинации

Министерство социальных дел и Департамент здоровья запустили социальную кампанию "Теперь я смелее!", призывающую жителей Эстонии при первой возможности сделать прививку против Covid-19. Кроме того, кампания призвана напомнить населению, что взять распространение вируса под контроль можно посредством соблюдения всех установленных правил и ограничений.

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что вакцинация поможет нашему обществу вернуться к долгожданной нормальной жизни.

Доктор Алина Тереп. ФОТО: Terviseamet

"В Эстонии как минимум одну дозу вакцины против Covid-19 получили более 100 000 человек, и это число увеличивается с каждым днем", - добавил он.

Ланно добавил, что большая часть работников передовой уже прошла вакцинацию, и это позволило значительно снизить показатели заражения среди медицинских работников и сотрудников социального попечения.

"Напоминаю, что сейчас Эстония находится на пике распространения коронавируса, а система здравоохранения работает на пределе своих возможностей", - добавил Ланно.