Снова в школу: очное обучение смогут возобновить младшеклассники еще 36 самоуправлений

Со следующей недели в список эпидемиологически безопасных самоуправлений войдут Аглонский, Айзпутский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Иецавский, Екабпилсский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Приекульский, Ропажский, Руенский, Саулкрастский, Скриверский, Терветский, Варкавский и Вецпиебалгский края.

Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения соответствуют в настоящее время Аглонский, Айзпутский, Алсунгский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Дурбский, Иецавский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Мерсрагский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Ропажский, Руцавский, Рундальский, Руиенский, Саулкрастский, Скриверский, Скрундский, Вецпиебалгский, Вецумниекский и Виеситский края, а также один крупный город - Екабпилс.