IKEA выпустила новую коллекцию в сотрудничестве с современными художниками

В ограниченной коллекции представлено 10 вещей, которые были созданы при сотрудничестве с одними из самых популярных художников на данный момент: Даниэль Аршам, Gelchop, Humans since 1982, Сабин Марселис и Стефан Маркс. Коллекция будет доступна по всему миру и в Латвии с 1 апреля.

ФОТО: Пресс-фото

Уже с 2015 года IKEA сотрудничает с художниками по всему миру для создания коллекции Art Event, создавая предметы искусства в разных стилях и жанрах: ковры, игрушки в хрустале, фотографии, стрит арт и иллюстрации. Цель этой коллекции всегда одна - сделать искусство доступнее для многих людей.

В целях шестой по счету коллекции Art Event - завоевать сердца большего количества домов и людей и стереть границу межу искусством и дизайном. Для этого путешествия IKEA пригласила совершенно разных художников со всего мира: Даниэль Аршам из Нью Йорка, Gelchop из Токио, Humans since 1982 из Стокгольма, Сабин Марселис из Роттердама и Стефан Маркс из Берлина.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы выбираем художников со всего мира, чтобы отобразить разнообразие искусства и дизайна, - говорит Хенрик Мост, творческий лидер IKEA Art Event. - Мы хотим показать, что быть художником или дизайнером, не значит сидеть в своей лодке - можно работать в разных сферах, и новое течение имеет сейчас колоссальное влияние, как на дизайн, так и на искусство".

Коллекция состоит из 10 товаров для дома, которые делают вызов повседневности, но при этом с уважением относятся к творческому подходу каждый день. Световое настенное украшение от Сабин Марселис, настенные часы от Даниэля Аршам, настольный светильник и торшер от Gelchop, ваза и плед от Стефана Маркса и настенное украшение от Humans since 1982.

ФОТО: Пресс-фото

"У каждой вещи из этой коллекции есть практичное назначение, и в тоже время - это предмет искусства. Традиционная идея искусства - быть чем-то элитным, а дизайн - массовое явление - теперь же это меняется. Происходит магия: искусство и дизайн объединяются", - говорит Хенрик Мост.

Мы рады, что искусство становится демократичнее, а дома места для творчества, особенно сейчас, когда из-за пандемии доступ к искусству очень ограничен - можно опробовать коллекцию с помощью дополнительной реальности в Instagram IKEA. Приглашаем поучаствовать в создании своей домашней галереи - #IKEAARTEVENT2021.

Коллекция IKEA Art Event 2021 будет доступна для граждан Латвии с 1 апреля 2021 года.