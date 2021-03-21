"Вы что, пьяные были?", - узнав, что Артур Блумфелдс и Марите Бахромкина купили дворец Светес, иронически спросил один из знакомых. Примерно такой же была и реакция других: "Вы вообще осознаете?", "У вас с головой в порядке?". Идея "воскресить" дворец Светес, который превратился в огромные развалины, действительно была сумасшедшей. Однако спустя три с половиной года дворец - подтверждение того, что сумасшедшие идеи реализуются и меняют мир.

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В волости Светес когда-то находились четыре поместья, сейчас Свете - спальный район Елгавы. За рядами непретенциозных частных домов - бетонный забор и массивные здания, служившие несколько десятилетий назад для нужд армии. Усадьба Светес - памятник культуры государственного значения - не совсем такой, каким можно было бы представить дворец для развлечений курземского и земгальского герцога Петериса Биронса. Аскетичный, без декора и выкрутасов. И это не чудо: для нужд армии дворец служил именно два десятилетия. Дворец курземского правителя, который ранее не был доступен публично, для большей части общества - открытие.