Что происходит, когда умирает один из сиамских близнецов

Что произойдет, если один из сиамских близнецов заболеет?

Одни из самых известных сиамских близнецов, Эбби и Бриттани Хенсел, имеющие общее тело по шею, могут чувствовать боль друг друга. Близнецы рассказали, что ощущают боль в животе друг друга, хотя органы выше пояса у них отдельные.

"Когда у нас болит живот, болит и противоположная сторона. Разве это не странно?" - сказала Бриттани в одном интервью.

Эбби и Бриттани Хенсел Фото: Скриншот видео /Youtube/Screen Static

Что произойдет, если один из близнецов заболеет, а затем умрет?

Шанс на то, что другой близнец выживет, во многом зависит от того, как близнецы соединены. Например, если у них общее сердце и система кровообращения, то если один из близнецов умрет, тело другого будет отравлено, что приведет к отказу органов.

Если есть два сердца и у одного близнеца оно остановится, живой близнец начнет терять кровь. Чтобы спасти живого близнеца с помощью операции, у врачей будет всего несколько часов, пояснил доктор Эрик Стаух. Это означает, что близнецам придется заранее быть в больнице вместе с медицинской бригадой, готовой провести разделение, которое может занять более 10 часов.

Возможно ли еще разделение?

Врачи обычно отделяют сиамских близнецов до того, как один из них умрет. Зная, что один из них умрет, цель обычно состоит в том, чтобы спасти другого.