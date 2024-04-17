Что происходит, когда умирает один из сиамских близнецов

Сиамские близнецы встречаются крайне редко. У них много медицинских осложнений и рисков. Развлекательное издание LADBible объясняет, что произойдет, если один из близнецов умрет, пишет Apollo.lv.
Что значит быть сиамским близнецом?
Сиамские близнецы рождаются с общей частью тела. Это случается крайне редко и обычно связано со многими осложнениями во время беременности, родов, а также после родов.
Благодаря современным достижениям медицины стало возможным хирургическим путем разделить некоторых сиамских близнецов, но другие остаются соединенными на протяжении всей жизни. Большинству сиамских близнецов, чтобы сохранить здоровье в долгосрочной перспективе, требуется специальная медицинская помощь на всю оставшуюся жизнь.
Сиамские близнецы возникают из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая разделяется на два эмбриона, но разделение не происходит полностью или эмбрионы позже воссоединяются. Ученые до сих пор не знают, почему и как это происходит.
По оценкам, сиамские близнецы встречаются в одном случае из 200 000 живорождений. Однако более половины беременностей сиамскими близнецами заканчиваются выкидышем или мертворождением. Многие другие умирают вскоре после рождения.
Сиамские близнецы могут быть сросшимися по-разному - грудью, животом, поясницей или головами. В зависимости от связи они могут иметь общие органы.
Оба сиамских близнеца чувствуют одну и ту же боль?
Что произойдет, если один из сиамских близнецов заболеет?
Одни из самых известных сиамских близнецов, Эбби и Бриттани Хенсел, имеющие общее тело по шею, могут чувствовать боль друг друга. Близнецы рассказали, что ощущают боль в животе друг друга, хотя органы выше пояса у них отдельные.
"Когда у нас болит живот, болит и противоположная сторона. Разве это не странно?" - сказала Бриттани в одном интервью.
Что произойдет, если один из близнецов заболеет, а затем умрет?
Шанс на то, что другой близнец выживет, во многом зависит от того, как близнецы соединены. Например, если у них общее сердце и система кровообращения, то если один из близнецов умрет, тело другого будет отравлено, что приведет к отказу органов.
Если есть два сердца и у одного близнеца оно остановится, живой близнец начнет терять кровь. Чтобы спасти живого близнеца с помощью операции, у врачей будет всего несколько часов, пояснил доктор Эрик Стаух. Это означает, что близнецам придется заранее быть в больнице вместе с медицинской бригадой, готовой провести разделение, которое может занять более 10 часов.
Возможно ли еще разделение?
Врачи обычно отделяют сиамских близнецов до того, как один из них умрет. Зная, что один из них умрет, цель обычно состоит в том, чтобы спасти другого.
Одна из редких и успешных историй - операция по разделению Эрин и Эбби Делейни в 2016 году, когда они были еще младенцами. Операция позволила девочкам продолжать вести здоровый образ жизни.
К сожалению, в других случаях один из близнецов может остаться без органов, необходимых для выживания, и операция по разделению часто ставит перед родителями или самими сиамскими близнецами огромную дилемму - им приходится принимать трудное решение, хотят ли они рисковать жизнью во время операции.
Во многих случаях разделение близнецов с большей вероятностью приведет к смерти, поэтому принимается решение оставаться соединенными и не делать операцию.
Что произойдет, если ничего не делать?
Пожалуй, самые известные сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры были соединены грудиной и имели общую печень.
Они родились в Сиаме (ныне Таиланд), заработали много денег на рекламе и в конце концов поселились в США, женившись на двух сестрах. У них был 21 ребенок. Но однажды в середине 1860-х годов Энг проснулся и обнаружил, что его брат умирает от тромба. Говорят, Энг сказал: "Тогда я тоже умру" - и скончался через три часа от остановки сердца.
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