Европейские и американские артисты требуют прекратить уголовное дело против участниц Pussy Riot

Девушки - фигуранты так называемого "санитарного дела", их обвиняют в том, что они призывали выйти на акции в поддержку Алексея Навального, таким образом провоцировали нарушать санитарно-эпидемиологические нормы во время ограничений. Всего в деле десять фигурантов, все они - под домашним арестом.