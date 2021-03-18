Чт, 18.03.2021
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Илга Шуплинска, министр образования и науки

Европейские и американские артисты требуют прекратить уголовное дело против участниц Pussy Riot

Мария Алехина ФОТО: EPA/Scanpix

Десятки артистов и деятелей из США и Европы написали открытое письмо, где требуют прекратить уголовное преследование участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Об этом сообщает "Медуза".

Девушки - фигуранты так называемого "санитарного дела", их обвиняют в том, что они призывали выйти на акции в поддержку Алексея Навального, таким образом провоцировали нарушать санитарно-эпидемиологические нормы во время ограничений. Всего в деле десять фигурантов, все они - под домашним арестом. 

Письмо подписало более 40 человек. Среди них - продюсер и актриса Вупи Голдберг, актер Майк Фаррелл, актрисы Джиллиан Андерсон и Миа Фэрроу, музыканты Питер Гэбриел и Том Морелло, пишет "Медуза".

В письме сказано, что преследование участниц Pussy Riot прямо нарушает права человека и международные стандарты политической свободы. В письме призывают правительство России снять все обвинения с девушек. 

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