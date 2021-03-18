Европейские и американские артисты требуют прекратить уголовное дело против участниц Pussy Riot

Девушки - фигуранты так называемого "санитарного дела", их обвиняют в том, что они призывали выйти на акции в поддержку Алексея Навального, таким образом провоцировали нарушать санитарно-эпидемиологические нормы во время ограничений. Всего в деле десять фигурантов, все они - под домашним арестом.
Письмо подписало более 40 человек. Среди них - продюсер и актриса Вупи Голдберг, актер Майк Фаррелл, актрисы Джиллиан Андерсон и Миа Фэрроу, музыканты Питер Гэбриел и Том Морелло, пишет "Медуза".
В письме сказано, что преследование участниц Pussy Riot прямо нарушает права человека и международные стандарты политической свободы. В письме призывают правительство России снять все обвинения с девушек.