Умер президент Танзании, призывавший лечить коронавирус молитвами и травами

Последний раз Джон Магуфули появлялся на публике 27 февраля. В начале марта лидеры местной оппозиции заявляли, что президента госпитализировали в Кении с коронавирусом. Официального подтверждения этой информации не было.
Магуфули отказывался вводить в стране локдаун, ставил под сомнение эффективность масок и советовал лечить коронавирус молитвами и травами. С мая Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости Covid-19, а правительство отказалось от закупок вакцин. В июне Магуфули объявил Танзанию "свободной от коронавируса".
Магуфули впервые возглавил Танзанию в 2015 году. Через пять лет он переизбрался на второй срок.