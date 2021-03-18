Чт, 18.03.2021
Угу, да. Джо Байден на вопрос, является ли Путин убийцей
Джо Байден на вопрос, является ли Путин убийцей

Умер президент Танзании, призывавший лечить коронавирус молитвами и травами

ФОТО: REUTERS/Sadi Said/File Photo

На 62-м году жизни умер президент Танзании Джон Магуфули, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение. Власти заявили, что причиной его смерти стала болезнь сердца.

Последний раз Джон Магуфули появлялся на публике 27 февраля. В начале марта лидеры местной оппозиции заявляли, что президента госпитализировали в Кении с коронавирусом. Официального подтверждения этой информации не было.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун, ставил под сомнение эффективность масок и советовал лечить коронавирус молитвами и травами. С мая Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости Covid-19, а правительство отказалось от закупок вакцин. В июне Магуфули объявил Танзанию "свободной от коронавируса".

Магуфули впервые возглавил Танзанию в 2015 году. Через пять лет он переизбрался на второй срок.

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