Умер президент Танзании, призывавший лечить коронавирус молитвами и травами

Tanzania's vice president announces death of President Magufuli on state TV https://t.co/yUXHjwmCq1 pic.twitter.com/qfgzadrXbl — Reuters (@Reuters) March 17, 2021

Последний раз Джон Магуфули появлялся на публике 27 февраля. В начале марта лидеры местной оппозиции заявляли, что президента госпитализировали в Кении с коронавирусом. Официального подтверждения этой информации не было.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун, ставил под сомнение эффективность масок и советовал лечить коронавирус молитвами и травами. С мая Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости Covid-19, а правительство отказалось от закупок вакцин. В июне Магуфули объявил Танзанию "свободной от коронавируса".