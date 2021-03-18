Умер бывший дирижер Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн
Всемирно известный американский дирижер, пианист, бывший художественный руководитель театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке Джеймс Ливайн умер на 78-м году жизни, сообщает New York Times.
Всемирно известный американский дирижер, пианист, бывший художественный руководитель театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке Джеймс Ливайн умер на 78-м году жизни, сообщает New York Times.
Ливайн являлся одним из самых известных дирижеров в США, он был музыкальным и художественным руководителем театра с 1976 по 2018 год.
Дирижер ушел из жизни 9 марта, его cмерть в среду подтвердил врач Лен Горовиц. Причины смерти пока не называются.
Breaking News: James Levine, the guiding maestro of the Metropolitan Opera for over 40 years until sexual abuse allegations ended his career, is dead at 77.https://t.co/quOUBQyQiP— The New York Times (@nytimes) March 17, 2021
Последние годы музыкант страдал от проблем со здоровьем, в том числе в связи с обнаружением злокачественной опухоли на почке.
В 2018-м Ливайна обвинили в сексуальных домогательствах. Согласно информации New York Times, это был инцидент 30-летней давности, детали которого содержались в полицейских документах от 2016 года. В них некий мужчина утверждал, что артист домогался его, когда он был еще подростком. Он также заявил, что сексуальный контакт между ними длился годами.
В марте 2018-го Метрополитен-опера приостановила сотрудничество с Ливайном из-за подозрений в домогательствах к начинающим артистам, а затем уволила его. Дирижер отрицал обвинения и подал в суд. В конце концов стороны заключили мировое соглашение.