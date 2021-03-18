Чт, 18.03.2021
Нехорошо. На панели управления загорелась красная лампочка. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Вакцина AstraZeneca признана безопасной

ФОТО: REUTERS/Florion Goga

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг, 18 марта, признало вакцину AstraZeneca безопасной.

На сегодняшний день ряд стран ЕС приостановили использование этой вакцины до заключения агентства.

В качестве дополнительной меры предосторожности Латвия также временно приостановила вакцинацию AstraZeneca в понедельник, 15 марта. 

В то же время латвийские учреждения подчеркивали, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности.

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