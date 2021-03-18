Вакцина AstraZeneca признана безопасной

В то же время латвийские учреждения подчеркивали, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности.