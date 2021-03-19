Рижская heavy-psych рок-группа приглашает на свой онлайн-концерт

Группа существует с конца 2019 года и играет психоделический стоунер-рок. Ее участники - молодые, безбашенные длинноволосые ребята, которые создали свой коллектив, вдохновившись творчеством таких "гигантов" рок музыки, как Black Sabbath, Led Zeppelin и Pink Floyd.

Музыка группы Opium Owl уже звучала в DEPO, Ziemeļu Enkurs, Republika, многих других клубах и на небольших фестивалях. В частности, Opium Owl успели поучаствовать в фестивале Bunda Rock в Литве.

Видеоматериал, который выйдет 19 марта в 20:00, был снят для всех жаждущих живых выступлений, а также, что немаловажно, живой музыки. Видео представляет собой концерт продолжительностью примерно 30 минут с яркими, гипнотическими визуальными эффектами, которые были созданы при поддержке проекта Liquid Peanut. Перформанс состоялся на студии звукозаписи HODILA RECORDS, где записывали свои альбомы такие "легенды" андерграунда, как Tesa, Catalepsia и множество других менее известных команд при непосредственном участии владельца студии - Ломика.

Композиции с вышеупомянутого онлайн-концерта будут доступны в формате "лайв-альбома" на всех популярных стриминговых сервисах. Творчество группы обязательно понравится тем, кому по душе Elder, All Them Witches, Sleep, Colour Haze, Stoned Jesus.

Ребята будут очень рады видеть вас на живых выступлениях, а пока ждем и надеемся.