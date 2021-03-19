После трехдневного перерыва Латвия возобновляет использование вакцины AstraZeneca

Уже в четверг планировалось передать соответствующую информацию в пункты вакцинации, а сегодня около полудня будет дано разрешение на возобновление вакцинации. Использование вакцины возобновится, как только Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) утвердит рекомендации по снижению риска AstraZeneca.

Как сообщалось, ЕАЛС в четверг признало вакцину AstraZeneca безопасной, поскольку пришло к выводу, что вакцина не связана с повышенным риском тромбоэмболии, или образования тромбов.