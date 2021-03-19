Пт, 19.03.2021
Только оптимисты считают, что Латвия сможет избежать европейского сценария заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис
заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

После трехдневного перерыва Латвия возобновляет использование вакцины AstraZeneca

ФОТО: EPA/LUONG THAI LINH

Сегодня после трехдневного перерыва в Латвии возобновится использование вакцины AstraZeneca против Covid-19, сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Уже в четверг планировалось передать соответствующую информацию в пункты вакцинации, а сегодня около полудня будет дано разрешение на возобновление вакцинации. Использование вакцины возобновится, как только Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) утвердит рекомендации по снижению риска AstraZeneca.

Как сообщалось, ЕАЛС в четверг признало вакцину AstraZeneca безопасной, поскольку пришло к выводу, что вакцина не связана с повышенным риском тромбоэмболии, или образования тромбов.

Однако агентство не может полностью исключить связь между тромбоэмболическими явлениями и вакциной и поэтому начало дополнительные исследования, чтобы понять проблему, добавила глава агентства Эмер Кук.

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