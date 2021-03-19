На песню Манижи для "Евровидения" пожаловались в Следственный комитет России

На песню пожаловались некие общественники, которые заявили, что в тексте есть противоправные высказывания. Петренко заявила, что обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.

16 марта проект "Ветеранские вести" просил главу СК Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти из-за этого же номера Манижи. Издание заявляло, что образ русской женщины, который создала певица, "оказывает оскорбительное и унижающее воздействие на значительную часть российской публики". В свою очередь, выступление артистки провоцирует "конфликтную ситуацию между представителями русского и таджикского народа".

Manizha - Russian Woman

Представитель певицы Майя Серикова прокомментировала это сообщение: