Анджелина Джоли представит суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта
Анджелина Джоли планирует предоставить суду доказательства насилия со стороны ее бывшего супруга Брэда Питта, сообщает Us Magazine.
Анджелина Джоли планирует предоставить суду доказательства насилия со стороны ее бывшего супруга Брэда Питта, сообщает Us Magazine.
Согласно данным, актриса уже передала суду соответствующие документы. Речь идет о суде об опеке над их общими детьми пары.
Джоли и ее дети, включая несовершеннолетних, готовы свидетельствовать на заседании суда.
"Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это больше похоже на то же самое поведение", - заявил источник Us Magazine.
Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод в 2016 году после двух лет брака, бракоразводный процесс закончился в 2019-м.
В сентябре появилась новость о возросшей напряженности между экс-супругами. Актеры перестали посещать семейную терапию, у них начались новые конфликты. СМИ пишут, что Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что будет согласна на это только при условии, что она увезет детей из Лос-Анджелеса.