Пт, 19.03.2021
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Анджелина Джоли представит суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли ФОТО: Reuters/ScanPix

Анджелина Джоли планирует предоставить суду доказательства насилия со стороны ее бывшего супруга Брэда Питта, сообщает Us Magazine.

Согласно данным, актриса уже передала суду соответствующие документы. Речь идет о суде об опеке над их общими детьми пары. 

Джоли и ее дети, включая несовершеннолетних, готовы свидетельствовать на заседании суда.

"Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это больше похоже на то же самое поведение", - заявил источник Us Magazine.

Также сообщается, что Брэд Питт очень переживает из-за данных обвинений.

Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод в 2016 году после двух лет брака, бракоразводный процесс закончился в 2019-м. 

В сентябре появилась новость о возросшей напряженности между экс-супругами. Актеры перестали посещать семейную терапию, у них начались новые конфликты. СМИ пишут, что Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что будет согласна на это только при условии, что она увезет детей из Лос-Анджелеса.

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