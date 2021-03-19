Анджелина Джоли представит суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта

Согласно данным, актриса уже передала суду соответствующие документы. Речь идет о суде об опеке над их общими детьми пары.

Джоли и ее дети, включая несовершеннолетних, готовы свидетельствовать на заседании суда.

"Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это больше похоже на то же самое поведение", - заявил источник Us Magazine.

Также сообщается, что Брэд Питт очень переживает из-за данных обвинений.

Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод в 2016 году после двух лет брака, бракоразводный процесс закончился в 2019-м.