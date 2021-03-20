"Проект": Из-за "дворца Путина" снесли детский лагерь

Детский лагерь "Золотая лоза" в селе Прасковеевка на побережье Черного моря под Геленджиком существовал с 1968 года. Сначала он назывался "Золотая поляна" и был ведомственной базой отдыха института СНИИП, который занимается ядерным приборостроением. В 2000-х его переименовали в "Золотую лозу". За лето лагерь мог принять более двух тысяч детей.

В том же году лагерь выставили на продажу. 19 декабря 2017 года его продали компании "Лазурная ягода" за 66 миллионов рублей (750 000 eвро), которую оппозиционер Алексей Навальный связывает с "дворцом Путина" в Геленджике.

Один из строителей, который работает на этом объекте почти два года, рассказал "Проекту", что на месте лагеря практически достроили четыре шале, в одном из которых будет вип-театр.

Расследование о "дворце Путина" было опубликовано Фондом борьбы с коррупцией во вторник, 19 января. Первый миллион просмотров фильм набрал через 55 минут после публикации, писала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. За два часа видео посмотрели 3 млн раз, за шесть часов оно набрало 10 млн просмотров. Сейчас же количество просмотров превысило 100 миллионов. В Кремле фильм назвали "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром проекта и заявил, что строит там апарт-отель.