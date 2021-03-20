Сына Децла преследует неизвестный мужчина и угрожает его знакомым
15-летний сын хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл) Тони пожаловался на преследования со стороны незнакомца по имени Виктор. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.
15-летний сын хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл) Тони пожаловался на преследования со стороны незнакомца по имени Виктор. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.
О преследованиях Тони сообщил в Instagram-сторис.
Он обнародовал переписки со своими знакомыми, которые рассказали, что мужчина угрожает им расправой. У подростка были сообщения и от самого Виктора, который писал, что хочет стать отчимом Тони.
Сын Децла попросил всех, кто знаком с мужчиной, поговорить с ним и "провести воспитательную беседу". Тони указал, что неизвестный предлагает две тысячи рублей за фотографию с его мамой. Он преследует его, звонит друзьям и рассказывает всякие небылицы и создает фейковые аккаунты в Сети.
2020 году Тони выпустил свою первую рэп-композицию, она посвящена людям у власти.
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет.