Шэрон Стоун призналась, что ее обманом уговорили снять нижнее белье в "Основном инстинкте"

Стоун рассказала про съемки культового эпизода, в котором главная героиня находится на допросе и перекидывает ногу на ногу. По словам актрисы, участники съемочной команды попросили ее снять трусы, так как они были белые и якобы отражали свет.

Во время первого просмотра ленты артистка увидела, что на экране видны ее половые органы. Шэрон Стоун была так возмущена, что ударила Верховена по лицу и позвонила своему адвокату Марти Сингеру. Юрист ей сказал, что можно добиться судебного запрета, но после актриса задумалась, как бы она сама поступила на месте режиссера. Она подчеркнула, что сильно она боролась за роль в этом проекте.