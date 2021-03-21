Беспорядки в Киеве из-за приговора Стерненко. Протестующие разбили окна в администрации президента

Участники акции протеста скандировали лозунги с требованием освободить Стерненко, у которого сегодня день рождения. Периодически они поджигали файеры и взрывали петарды. Украинская полиция в происходящее практически не вмешивалась, периодически сотрудники спасательных служб выходили из здания, чтобы потушить огонь.

ФОТО: БАКИ ХЬЮБЕРТ

Активисты начали собираться на улице Банковой, где находится комплекс президентской администрации, около 19:00 по местному времени. Там находилось только несколько десятков сотрудников полиции, защитных заграждений не было. В результате участники акции смогли подойти вплотную к зданию.

"Судебная власть Украины прогнила, у нас необъективные решения принимаются, у нас пакуют активистов", - сказала журналистам одна из принимавших участие в демонстрации.

В определенный момент активисты попытались подпалить табличку "Президент Украины".

Демонстрация в поддержку Стерненко ФОТО: Reuters

Находившиеся в здании сотрудники государственной службы охраны заблокировали двери и выставили щиты.

Днем акция в защиту Стерненко также состоялась в Одессе, откуда родом активист.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире украинской редакции Радио Свобода (в России признано СМИ-иностранным агентом), что полицейские не поддаются на провокации людей, пытающихся склонить силовые органы к активным действиям, а большая часть протестующих - мирные граждане.

"Они мечтают, чтобы полиция применила силу, чтобы потом сказать, что полиция подавляет мирный протест", - сказал Геращенко. Он добавил, что полиция привлечет к ответственности всех тех, кто нарушал закон, их действия задокументированы.

ФОТО: Баки Хьюберт

Сам Стерненко вину не признает.

23 февраля Приморский районный суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича - одесского активиста, симпатизирующего пророссийской партии "Родина". Суд также постановил конфисковать половину его имущества.

Активиста обвинили по трем статьям уголовного кодекса: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Более подробно об этом деле читайте здесь: "Одесский убийца" или "пример поколения". Чем важно дело Сергея Стерненко, которого судят в Киеве

Многие сторонники Сергея Стерненко считают судебное преследование и сам приговор суда свидетельством давления властей на активистов и критиков действующей на Украине власти.

Дело Стерненко

Согласно версии обвинения, 25 апреля 2015 года Стерненко, на тот момент один из лидеров одесского "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация), вместе со своим коллегой Русланом Демчуком по телефону договорились встретиться со Щербичем, который незадолго до этих событий получил мандат депутата одного из райсоветов Одесской области.

ФОТО: Баки Хьюберт

Ничего не подозревающий Щербич якобы сел в машину, где его начали убеждать отказаться от депутатского мандата. Согласно показаниям Щербича, в салоне автомобиля его били, лично Стерненко стрелял в него из травматического пистолета, а после того, как его привезли в неизвестное ему место, его продолжили избивать, зажимали Щербичу палец плоскогубцами и отобрали у него 300 гривен (около 12 долларов США). Согласно материалам обвинения, Щербича отпустили, пригрозив, что если он все же станет депутатом, "к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий и лишение жизни".

В разговоре с Би-би-си летом прошлого года Стерненко отвергал причастность к инциденту со Щербичем.

Стерненко является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В одном из них его обвиняют в причастности к наркоторговле - сам Стерненко отвергает эти обвинения и утверждает, что аудиозаписи, якобы свидетельствующие о его виновности, подделаны.

Кроме того, Стерненко обвиняют в убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова. Это самое резонансное дело в отношении активиста на Украине.