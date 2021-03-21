Дмитрий Нагиев о роли Чикатило: "Это будет шок!"

По словам Нагиева, у него были сомнения по поводу участия в данном проекте, так как он не представлял, на что может опереться в этой роли.

"Чикатило - откровенная мразь... Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал", - приводят слова Дмитрия Нагиева в пресс-службе.

Актер признался Ивану Урганту, что это "очень сложная тема".

"Я сразу хочу сказать, что не отношусь к тем людям, которые считают, что надо показывать зло и гадость, чтобы уберечь эту планету от этого. Я считаю, что надо показывать добро, свет и красоту. Здесь во мне боролись эти два чувства - показывать красоту и актерское желание попробовать. Если я сыграл эту роль хорошо, то, не дай Бог, родится герой... Если я сыграл плохо, то скажут: обоср***я", - объяснил он в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Нагиев заметил, что согласился не сразу. Он долго размышлял. Актер отметил, что для него было сложно "очеловечить эту мерзость".

Дмитрий признался пресс-службе, что на съемочной площадке ему даже было страшно и нередко возникало чувство отвращения.

"Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино - это художественное произведение, и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть", - цитирует актера РИА Новости.

Нагиев отметил, что он не рисковый человек по жизни, но подумал, что, может быть, у него получится то, что ни у кого не получалось до этого.

"Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде это будет шок!" - подчеркнул актер.

"Чикатило" - это сериал режиссера Сарика Андреасяна. В нем восемь эпизодов. В основе - жизнь маньяка Чикатило и расследования его преступлений.

В сериале также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.