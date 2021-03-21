"Я играл политического лидера": Алексей Воробьев о роли Путина в американском кино

Алексей признался, что не так давно в США приступил к работе над биографическим проектом "Рейган". В нем он исполняет роль будущего лидера России. Воробьев играет вместе с известным голливудским актером Джоном Войтом, отцом актрисы Анджелины Джоли.

"Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача. Декорации, квартира, в которой мы снимались с Джоном Войтом, делались по фото, которые я прислал. Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", - объяснил Воробьев.