Два латвийских актера судятся с театром и требуют возместить моральный ущерб

22 марта в суде Видземского предместья города Риги планируется рассмотреть гражданский иск актера Каспарса Зале к VSIA Dailes teātri во главе с Юрисом Жагарсом об отмене увольнения, компенсации за вынужденное отсутствие на работе, возмещении морального ущерба, признании недействительными пунктов трудового договора и заключении его на неопределенный срок.

В тот же день, в том же суде, будет рассматриваться иск театра к Зале о прекращении трудовых отношений.

Между тем, с осени прошлого года в Даугавпилсском суде, в Прейли, рассматривается иск актрисы Сармите Рубуле к театру "Дайлес" о признании недействительным увольнения, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка, а также о возмещении морального ущебра.

Дело планируется рассмотреть в конце марта. В связи с чрезвычайной ситуацией в стране процесс приостановлен.

Ранее сообщалось, что театр в 2020 году рабочие отношения были прерваны с такими актерами, как Каспарс Зале, Сармите Рубуле, Мартиньш Почс, Айя Дзерве и Иварс Аузиньш. Зале сначала добился восстановления, но позже опять был вынужден театр покинуть.