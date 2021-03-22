Пн, 22.03.2021
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Ангела Меркель

Очень дорогой мусор. Можно ли заставить мир чинить, а не менять бытовую технику

ФОТО: BBC News

В Европе активисты и политики обсуждают "право на ремонт" бытовой техники. Ими движет желание защитить планету от лишнего мусора и выбросов в атмосферу. Корпорации идут навстречу, но скептики считают, что погоня за прибылью сильнее экологических соображений.

Йохан Рааф ФОТО: Johan Rääf

Мир ежегодно производит миллиарды тонн мусора, а потребители по всему миру усугубляют проблему, выбрасывая электронные устройства, которые вполне можно было бы починить и использовать еще многие годы. Экологи пытаются убедить людей ремонтировать технику чаще, но в течение последнего года их усилиям неожиданно помогла пандемия коронавируса: из-за падения доходов люди реже тратят деньги на новую технику. Но стоит ли рассчитывать, что в будущем электронные устройства будут служить нам дольше?

Несколько месяцев назад жителя Стокгольма Йохана Раафа ждал неприятный сюрприз: его стиральная машина сломалась всего через несколько месяцев после истечения гарантийного срока, хотя он ею практически не пользовался, предпочитая общую прачечную в подвале многоквартирного дома.

Стирать Йохану, впрочем, приходилось довольно часто, поскольку у него двое маленьких детей. "В общем, проблему надо было как-то решать, хотя для меня это не являлось вопросом жизни и смерти", - смеется он.

За ремонт и новые детали Рааф заплатил 1,5 тыс. крон (около 180 долларов, 13 тыс. рублей) - при этом он воспользовался шведским налоговым законом, по которому починка крупной бытовой техники обходится клиентам вполовину дешевле по сравнению с другими товарами.

Но чинить сломавшиеся вещи не так просто, и это далеко не всегда оправдано с точки зрения затрат. Поэтому большинство из нас предпочитают попросту покупать новую технику вместо вышедшей из строя.

К этому подталкивает политика изготовителей, которые в погоне за объемом продаж делают все, чтобы их продукцию можно было ремонтировать только в принадлежащих им же сервисных центрах, и чтобы это было неудобно и дорого.

В ответ активисты настаивают на "праве на ремонт" ("right-to-repair"). По данным отстаивающей его общественной организации iFixit, 30% отправляемой на свалку бытовой техники и электроники могли бы еще послужить.

Россияне стали чинить технику намного чаще

Как отмечают рыночные аналитики, в последние месяцы намного больше россиян стали чинить бытовую технику и электронику.

Как писали "Известия" со ссылкой на исследование экспертов компании "Авито Услуги", осенью прошлого года число ремонтов мелких устройств (кухонных комбайнов, микроволновок и т. д.) выросло на 73% по сравнению с показателями 2019-го, а крупную технику (такую, как стиральные машины и холодильники) стали чинить на 43% больше. Согласно этому исследованию, ремонтов компьютерной техники стало больше на 43%.

"Осознанное потребление — один из трендов последних лет, который укрепился в пандемию, - цитируют "Известия" руководителя маркетинговых проектов "Авито Услуг" Ивана Чулкова. - Когда в офис ехать не нужно и [есть] возможности найти мастеров недалеко от дома на онлайн-платформах, ремонт техники перестал казаться сложной задачей".

При этом эксперты компании Price.ru (которая входит в холдинг S8 Capital) подсчитали, что за первые девять месяцев 2020 года спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 23%, а компьютеров - на 30%.

Некоторые связывают это с непредсказуемостью и падением доходов людей во время пандемии. Доктор экономических наук из Высшей школы экономики Сергей Смирнов сказал Газете.Ру, что сейчас "наблюдается тренд обратно противоположный модели потребления "нулевых" годов: "сломалось - замени новым". "Еще ведь непонятно, что будет дальше. Люди стали создавать финансовые ресурсы и экономить на потреблении, - цитирует Смирнова издание. - Кроме того, не без помощи пандемии у людей происходит сдвиг в сознании, что не стоит гнаться за внешними признаками состоятельности. Важна не форма, а функции, которые выполняет тот или иной объект домашнего хозяйства".

По данным организации iFixit, которая выступает за права потребителей чинить купленную технику, по меньшей мере 30% всех электрических и электронных устройств, которые еще можно починить, отправляются на свалку. В результате объемы технологического мусора стремительно растут и превращаются в серьезную проблему для мира.

Джессика Рихтер ФОТО: Hannes Domeier

Человечество ежегодно производит около двух миллиардов тонн мусора. Нарастающий вал отходов загрязняет окружающую среду, а выпуск новых изделий требует дополнительных объемов сырья и энергии.

Многие потребители отказываются от ремонта просто потому, что новые товары стоят дешево, говорит представитель iFixit Томас Опсомер. По его подсчетам, цены на стиральные машины с учетом инфляции снизились в 10-20 раз по сравнению с 1960-ми годами. "При такой дешевизне трудно объяснить людям, зачем им возиться с ремонтом", - замечает Опсомер.

Эксперт по экологически устойчивому развитию из Лундского университета на юге Швеции Джессика Лус Рихтер говорит, что в наше время люди стали иначе относиться к вещам. Если раньше ценные предметы переходили в семьях по наследству, то теперь мы живем в эру "быстрого потребления", когда техника обновляется часто, и потребители стремятся иметь все самое новое и престижное.

Этому помогают и ведущие мировые производители, которые конкурируют друг с другом и заманивают покупателей специальными предложениями и возможностью быстрой доставки товаров.

Правда, это в меньшей степени относится к компаниям по производству стиральных машин. Британская фирма Ebac создает машины, рассчитанные на 10-летнюю службу. Ее создатель и глава Джон Эллиотт говорит, что большинство стиральных машин "сделаны довольно хорошо", но это может не относиться к самым дешевым моделям.

"Их продают за такие суммы, которых не хватит даже для того, чтобы купить все комплектующие к нашим устройствам. Это ведь о чем-то говорит, не правда ли?", - отмечает он.

Джон Эллиотт ФОТО: BBC

Йохан Рааф легко нашел в пригороде Стокгольма нужную мастерскую. Но по данным Джессики Рихтер, ремонтные ателье по всей Европе разоряются из-за культуры "быстрого потребления". В результате и экологически сознательные граждане не всегда могут отремонтировать свою технику без больших хлопот и за приемлемую цену.

Проведенное iFixit исследование показывает, что люди обычно не решаются на ремонт, если его цена превышает 30% стоимости новой вещи.

"Люди не знают, во сколько это им обойдется, и сколько придется ждать, пока их вещь отремонтируют. В этом все дело", - говорит менеджер шведской фирмы Electrolux Манс Лунгмарк.

Его компания провозгласила сохранение природы своей корпоративной ценностью и старается убедить клиентов бережно относиться к ее продукции - в частности, открыла телефонные и онлайн-консультации, помогающие делать мелкий ремонт своими руками, и ввела для шведских и датских потребителей службу "Любой ремонт за 1785 крон" (около 210 долларов, 16 тыс. рублей).

"Мы здесь идем на риск, потому что в некоторых случаях починка будет стоить больше, а в некоторых - меньше, но мы хотим, чтобы люди несли вещи в ремонт", - говорит Лунгмарк. Он признает, что это может снизить продажи, но надеется, что компания в итоге выиграет, приобретя больше преданных покупателей.

Кнут и пряник

После введения фиксированной оплаты число заказов на починку аппаратуры Electrolux в 2020 году выросло на 20%. А во всей Швеции, в том числе благодаря налоговым льготам, по итогам прошлого года число людей, ремонтирующих технику, выросло на 16%.

Экономисты видят причины не только в налоговых льготах, которыми воспользовался Йохан Рааф, а и в снижении доходов граждан из-за пандемии коронавируса.

Экологи призывают другие страны ввести аналогичные налоговые вычеты. Но во времена Covid-19 наполнять бюджеты становится намного сложнее, и на подобные меры вряд ли решатся даже правительства с сильной природоохранной повесткой.

Другой способ заключается в наказании производителей, намеренно затрудняющих ремонт своей продукции.

25 ноября прошлого года Европарламент обязал компании поставлять запчасти к технике в течение 10 лет после ее снятия с производства и конструировать ее так, чтобы она была более долговечной, а ремонт не требовал особых фирменных инструментов. Нововведения коснулись стиральных и посудомоечных машин, холодильников и светильников.

Томас Опсомер ФОТО: Thomas Opsomer

Правда, производители добились включения в закон пункта о том, что ремонт должны выполнять исключительно профессионалы.

Согласно ряду опросов, 77% граждан ЕС хотели бы ремонтировать свою технику, если бы это можно было делать легко и за разумную цену, и 79% считает, что производителей необходимо обязать предоставлять информацию о ремонте устройств.

Томас Опсомер из iFixit опасается, что сложная "умная" техника окажется более уязвимой для поломок.

ФОТО: LOLA AKINMADE AKERSTROM

Манс Лунгмарк из Electrolux утверждает, что дело обстоит ровно наоборот. Скажем, посудомоечная машина, подсказывающая владельцу, когда следует промыть фильтр, прослужит дольше.

Но это ставит потребителя перед дилеммой: купить новенькую с иголочки и совершенную технику, или отремонтировать старую?

Экологи уверяют, что дольше использовать старые вещи всегда выйдет и дешевле, и лучше для природы.

Но изменит ли человечество свои привычки? Мнения экспертов разнятся.

ФОТО: Getty Images

"До тех пор, пока для компании будет выгоднее продавать новую технику, чем заниматься сервисным обслуживанием, акционеры заставят ее поступить именно так", - говорит Томас Опсомер.

Однако Джессика Рихтер надеется, что беречь и чинить старые вещи когда-нибудь вновь станет модно. "Чем больше людей станут делать ремонт, чем больше будет появляться вещей, которые можно починить, тем больше это будет становиться нормой, - говорит она. - А раньше это нормой и было. Так что в каком-то смысле это возвращение к тому, на что наше общество было когда-то способно".

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