Очень дорогой мусор. Можно ли заставить мир чинить, а не менять бытовую технику

При этом эксперты компании Price.ru (которая входит в холдинг S8 Capital) подсчитали, что за первые девять месяцев 2020 года спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 23%, а компьютеров - на 30%.

Некоторые связывают это с непредсказуемостью и падением доходов людей во время пандемии. Доктор экономических наук из Высшей школы экономики Сергей Смирнов сказал Газете.Ру, что сейчас "наблюдается тренд обратно противоположный модели потребления "нулевых" годов: "сломалось - замени новым". "Еще ведь непонятно, что будет дальше. Люди стали создавать финансовые ресурсы и экономить на потреблении, - цитирует Смирнова издание. - Кроме того, не без помощи пандемии у людей происходит сдвиг в сознании, что не стоит гнаться за внешними признаками состоятельности. Важна не форма, а функции, которые выполняет тот или иной объект домашнего хозяйства".

По данным организации iFixit, которая выступает за права потребителей чинить купленную технику, по меньшей мере 30% всех электрических и электронных устройств, которые еще можно починить, отправляются на свалку. В результате объемы технологического мусора стремительно растут и превращаются в серьезную проблему для мира.

Джессика Рихтер ФОТО: Hannes Domeier

Человечество ежегодно производит около двух миллиардов тонн мусора. Нарастающий вал отходов загрязняет окружающую среду, а выпуск новых изделий требует дополнительных объемов сырья и энергии.

Многие потребители отказываются от ремонта просто потому, что новые товары стоят дешево, говорит представитель iFixit Томас Опсомер. По его подсчетам, цены на стиральные машины с учетом инфляции снизились в 10-20 раз по сравнению с 1960-ми годами. "При такой дешевизне трудно объяснить людям, зачем им возиться с ремонтом", - замечает Опсомер.

Эксперт по экологически устойчивому развитию из Лундского университета на юге Швеции Джессика Лус Рихтер говорит, что в наше время люди стали иначе относиться к вещам. Если раньше ценные предметы переходили в семьях по наследству, то теперь мы живем в эру "быстрого потребления", когда техника обновляется часто, и потребители стремятся иметь все самое новое и престижное.

Этому помогают и ведущие мировые производители, которые конкурируют друг с другом и заманивают покупателей специальными предложениями и возможностью быстрой доставки товаров.

Правда, это в меньшей степени относится к компаниям по производству стиральных машин. Британская фирма Ebac создает машины, рассчитанные на 10-летнюю службу. Ее создатель и глава Джон Эллиотт говорит, что большинство стиральных машин "сделаны довольно хорошо", но это может не относиться к самым дешевым моделям.

"Их продают за такие суммы, которых не хватит даже для того, чтобы купить все комплектующие к нашим устройствам. Это ведь о чем-то говорит, не правда ли?", - отмечает он.

Джон Эллиотт ФОТО: BBC