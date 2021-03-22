"Ему было 27 лет": дочь Ефремова рассказала о первом интимном опыте в 15-летнем возрасте

"Это довольно травматичное воспоминание. В интернете есть анонимный форум. Когда мне было 15-16 лет, мои друзья сформировали определенную анкету... Они писали не самые приятные вещи про меня. В одном из писем я увидела сообщение: "Давай я буду твоим другом". Я стала доверять этому человеку. Ему было 27 лет. Когда в 15 лет в отношения с тобой вступает 27-летний человек, это откладывается на психике... Он меня травмировал. Такие отношения не должны одобряться взрослыми", - цитирует Анну Марию teleprogramma.pro.