"Ему было 27 лет": дочь Ефремова рассказала о первом интимном опыте в 15-летнем возрасте
Анна Мария Ефремова в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ вспомнила свой первый интимный опыт.
Анна Мария Ефремова в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ вспомнила свой первый интимный опыт.
Дочери актера Михаила Ефремова тогда было всего 15 лет.
"Это довольно травматичное воспоминание. В интернете есть анонимный форум. Когда мне было 15-16 лет, мои друзья сформировали определенную анкету... Они писали не самые приятные вещи про меня. В одном из писем я увидела сообщение: "Давай я буду твоим другом". Я стала доверять этому человеку. Ему было 27 лет. Когда в 15 лет в отношения с тобой вступает 27-летний человек, это откладывается на психике... Он меня травмировал. Такие отношения не должны одобряться взрослыми", - цитирует Анну Марию teleprogramma.pro.
О связи с мужчиной узнала гувернантка и рассказала родителям. Отец на это не обратил внимание. Ефремова свои проблемы скрывала и обсуждала ночами у зеркала.
Напомним, что Анна Мария - дочь актера Михаила Ефремова от четвертой жены - Ксении Качалиной. Анна Мария просит называть себя Аэм Тиллмари. В декабре 2020 года ребенок Михаила Ефремова сделал каминг-аут в публичном пространстве как небинарный человек.