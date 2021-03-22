Песню от Беларуси не взяли на "Евровидение". Теперь музыканты написали целых две!

Бутаков полагает, что предыдущую песню не взяли на конкурс "по политическим мотивам", хотя в Европейском вещательном союзе не объяснили точную причину отказа от песни. Он считает, что "там были какие-то заинтересованные люди, которые сделали так, чтобы они так восприняли".

Группу попросили подготовить на конкурс другую песню. Бутаков заметил, что они написали шесть новых песен. Две уже отправлены для отбора.

"Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут", - цитирует Бутакова телеканал "Дождь".

Известно, что одна композиция будет "про зайчиков".

Напомним, в 2021 году Беларусь должна была представлять группа "Галасы ЗМеста", состоящая из участников КВН. Музыканты открыто поддерживают Александра Лукашенко и высмеивают белорусскую оппозицию, а сатирический коллектив решили собрать на фоне протестов после президентских выборов в стране.

В репертуаре коллектива есть песни "Я в Прибалтике сижу", "Евромечта", "Реформы", "Конституция", "Координационный совет". В композиции "Евромечта" звучат строки: "Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать".