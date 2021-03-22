СГБ: большинство проживающих в Латвии молодых русских привержены западным ценностям

Несмотря на введенные для борьбы с пандемией Covid-19 ограничения, объем работы СГБ в сфере защиты конституционного строя Латвии в прошлом году не уменьшился.
Как отмечается в отчете, неизменно большая угроза в этой области в прошлом году исходила из реализуемых Россией мер невоенного влияния, целью которого является подрыв веры жителей Латвии в конституционный строй страны, основные принципы демократии, легитимность латвийской государственности, а также доверия к союзникам по НАТО и к Европейскому союзу.
В прошлом году комплекс мер по невоенному влиянию России основывался на прежних направлениях - защите прав так называемых российских соотечественников, консолидации молодых соотечественников и сохранении исторической памяти.
Продолжились целенаправленные усилия России по привлечению латвийской молодежи к реализации целей политики соотечественников.
По данным СГБ, реализация этого направления в Латвии осуществляется дипломатическим представительством России, которое давно пытается найти подходящих лидеров для работы с молодым поколением, чтобы обеспечить защиту интересов Кремля за рубежом.
"Однако убедительное большинство проживающей в Латвии русской молодежи, по оценке СГБ, ощущает принадлежность к западным ценностям, и систематические усилия России по расширению приверженности проживающих в Латвии молодых людей концепции "русского мира" и агрессивному, раскалывающему общество мировоззрению Кремля не увенчались успехом", - говорится в отчете.
СГБ отмечает, что в прошлом году Россия продолжила целенаправленную работу по привлечению проживающих в Латвии молодых людей для учебы в российских вузах.
Проведенный СГБ анализ показывает, что привлечение иностранной молодежи для учебы в России останется важным направлением поиска и воспитания будущих агентов российского влияния.
Учитывая отсутствие новых, талантливых активистов, есть основания полагать, что в ближайшее время количество квот на места в российских вузах будет постепенно увеличиваться, предупреждает СГБ.