СГБ: большинство проживающих в Латвии молодых русских привержены западным ценностям

Несмотря на введенные для борьбы с пандемией Covid-19 ограничения, объем работы СГБ в сфере защиты конституционного строя Латвии в прошлом году не уменьшился.

Как отмечается в отчете, неизменно большая угроза в этой области в прошлом году исходила из реализуемых Россией мер невоенного влияния, целью которого является подрыв веры жителей Латвии в конституционный строй страны, основные принципы демократии, легитимность латвийской государственности, а также доверия к союзникам по НАТО и к Европейскому союзу.

В прошлом году комплекс мер по невоенному влиянию России основывался на прежних направлениях - защите прав так называемых российских соотечественников, консолидации молодых соотечественников и сохранении исторической памяти.

Продолжились целенаправленные усилия России по привлечению латвийской молодежи к реализации целей политики соотечественников.

По данным СГБ, реализация этого направления в Латвии осуществляется дипломатическим представительством России, которое давно пытается найти подходящих лидеров для работы с молодым поколением, чтобы обеспечить защиту интересов Кремля за рубежом.

"Однако убедительное большинство проживающей в Латвии русской молодежи, по оценке СГБ, ощущает принадлежность к западным ценностям, и систематические усилия России по расширению приверженности проживающих в Латвии молодых людей концепции "русского мира" и агрессивному, раскалывающему общество мировоззрению Кремля не увенчались успехом", - говорится в отчете.

СГБ отмечает, что в прошлом году Россия продолжила целенаправленную работу по привлечению проживающих в Латвии молодых людей для учебы в российских вузах.

Проведенный СГБ анализ показывает, что привлечение иностранной молодежи для учебы в России останется важным направлением поиска и воспитания будущих агентов российского влияния.