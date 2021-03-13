30 сентября 2000 года 14-летняя Катя и 17-летняя Лена в российском городе Рязань согласились на предложение незнакомца отвезти их домой после дискотеки. В итоге дорога подростков до дома продолжалась 1312 дней, или три года и семь месяцев - именно столько они провели в сексуальном рабстве, закрытые в построенном под гаражом бункере, который оборудовал позднее прозванный скопинским маньяком Виктор Мохов.

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В бункере за железными дверьми и толстыми бетонными стенами Мохов своих жертв - 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину - длительное время подвергал эмоциональному и сексуальному насилию.

За это время Самохина родила двоих детей - роды прошли в подвале, их приняла Мартынова, которой Мохов предварительно дал медицинский справочник. В момент освобождения заложница была беременна уже в третий раз.