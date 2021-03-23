Бездомный проник в дом Джонни Деппа: мужчина приготовил себе напиток и принял душ
В Лос-Анджелесе в дом американского актера Джони Деппа пробрался бездомный мужчина. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на издание TMZ.
В Лос-Анджелесе в дом американского актера Джони Деппа пробрался бездомный мужчина. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на издание TMZ.
Бездомного заметил сосед актера, мужчина перепрыгнул через забор. Сосед звезды вызвал полицию. Далее последовал второй вызов в полицию. Он поступил уже от службы безопасности, которая сообщила о проникновении в дом.
Работники правоохранительных органов обнаружили мужчину в душе. Он отказывался покидать дом. Бездомный не только решил помыться, но и воспользовался баром Деппа: он приготовил себе напиток.
Известно, что мужчина будет привлечен к уголовной ответственности из-за того, что при задержании он не подчинился требованиям полиции и им пришлось выломать дверь.
Отметим, что это не первое проникновение бездомных в дом Деппа.