Бездомный проник в дом Джонни Деппа: мужчина приготовил себе напиток и принял душ

Бездомного заметил сосед актера, мужчина перепрыгнул через забор. Сосед звезды вызвал полицию. Далее последовал второй вызов в полицию. Он поступил уже от службы безопасности, которая сообщила о проникновении в дом.

Работники правоохранительных органов обнаружили мужчину в душе. Он отказывался покидать дом. Бездомный не только решил помыться, но и воспользовался баром Деппа: он приготовил себе напиток.

Известно, что мужчина будет привлечен к уголовной ответственности из-за того, что при задержании он не подчинился требованиям полиции и им пришлось выломать дверь.