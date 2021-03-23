"Покрасить живых куриц?!" Родители в недоумении от задачи для 3-го класса
Одно из заданий по математике для учеников 3-х классов вызвало действительно бурю мнений и недоумение со стороны родителей, рассказывает программа Bez Tabu.
Одно из заданий по математике для учеников 3-х классов вызвало действительно бурю мнений и недоумение со стороны родителей, рассказывает программа Bez Tabu.
Лива, мама третьеклассницы: "После диагностирующей работы по математике для третьего класса у меня как у родителя появился вопрос - кто ответственен за содержание диагностирующей работы? Жуть, а не работа".
Лива также приложила фотографию задачи: Мария хочет покрасить куриные головы, крылья и хвосты в три разных цвета: коричневый, белый и синий. Голову одной из куриц Мария выкрасила в коричневый цвет, ее крылья сделала белыми, а хвост - синим. Ученику нужно дать ответ, сколько еще куриц может раскрасить Мария, чтобы все курицы были окрашены по-разному. Ответ обосновать.
Это задание в Facebook опубликовали и журналисты программы Bez Tabu с просьбой прокомментировать сбивает ли с толку данное задание.
Некоторые из 200 комментариев:
Психолог Эмунд Ванагс, который специализируется на консультировании детей и подростков, исследованиях в области клинической, когнитивной психологии, отмечает, что тем, кто создавал образовательное содержание, следует избегать похожих заданий, которые вызывают у людей недопонимание.
Проверки и задания школьникам подготавливает Государственный образовательный контент-центр, который частично признал, что задание о покраске курицы все же некорректно.
В первую очередь, картинке, которая была у задания, следовало быть цветной и нужно было избегать слова "красить" - заменить его на "раскрашивать".
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)