Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный

"Покрасить живых куриц?!" Родители в недоумении от задачи для 3-го класса

ФОТО: ekrānšāviņš no Bez Tabu sižeta

Одно из заданий по математике для учеников 3-х классов вызвало действительно бурю мнений и недоумение со стороны родителей, рассказывает программа Bez Tabu. 

Лива, мама третьеклассницы: "После диагностирующей работы по математике для третьего класса у меня как у родителя появился вопрос - кто ответственен за содержание диагностирующей работы? Жуть, а не работа". 

Лива также приложила фотографию задачи: Мария хочет покрасить куриные головы, крылья и хвосты в три разных цвета: коричневый, белый и синий. Голову одной из куриц Мария выкрасила в коричневый цвет, ее крылья сделала белыми, а хвост - синим. Ученику нужно дать ответ, сколько еще куриц может раскрасить Мария, чтобы все курицы были окрашены по-разному. Ответ обосновать.

Это задание в Facebook опубликовали и журналисты программы Bez Tabu с просьбой прокомментировать сбивает ли с толку данное задание. 

Некоторые из 200 комментариев: 

  • "По тексту задания можно понять, что Марии нужно покрасить живую курицу, что жестоко, неэтично и непедагогично. Чудовищная задачка". 
  • "В зависимости от того, сколько Марии лет - тогда или ей самой, или ее родителям грозят судебные тяжбы за жестокое обращение с домашними животными. Ну, если Мария действительно решит продолжить задуманное!". 
  • "У дочки было это задание, смутило, конечно, но, сосредоточившись на изображении задачи, можно было бы использовать графику вместо этого". 
  • "Ничего смущающего тут не вижу. Если бы картинка была бы из раскраски, конечно, было бы лучше. Задание на логику, чтобы побудить детей думать, что большая часть, к сожалению, делает неохотно". 
  • "Зачем красить куриц? Их еще нужно поймать, чтобы разукрасить". 

Психолог Эмунд Ванагс, который специализируется на консультировании детей и подростков, исследованиях в области клинической, когнитивной психологии, отмечает, что тем, кто создавал образовательное содержание, следует избегать похожих заданий, которые вызывают у людей недопонимание. 

Проверки и задания школьникам подготавливает Государственный образовательный контент-центр, который частично признал, что задание о покраске курицы все же некорректно. 

В первую очередь, картинке, которая была у задания, следовало быть цветной и нужно было избегать слова "красить" - заменить его на "раскрашивать". 

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)

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