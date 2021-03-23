"Покрасить живых куриц?!" Родители в недоумении от задачи для 3-го класса

Лива, мама третьеклассницы: "После диагностирующей работы по математике для третьего класса у меня как у родителя появился вопрос - кто ответственен за содержание диагностирующей работы? Жуть, а не работа".

Лива также приложила фотографию задачи: Мария хочет покрасить куриные головы, крылья и хвосты в три разных цвета: коричневый, белый и синий. Голову одной из куриц Мария выкрасила в коричневый цвет, ее крылья сделала белыми, а хвост - синим. Ученику нужно дать ответ, сколько еще куриц может раскрасить Мария, чтобы все курицы были окрашены по-разному. Ответ обосновать.

Это задание в Facebook опубликовали и журналисты программы Bez Tabu с просьбой прокомментировать сбивает ли с толку данное задание.

Некоторые из 200 комментариев:

"По тексту задания можно понять, что Марии нужно покрасить живую курицу, что жестоко, неэтично и непедагогично. Чудовищная задачка".

"В зависимости от того, сколько Марии лет - тогда или ей самой, или ее родителям грозят судебные тяжбы за жестокое обращение с домашними животными. Ну, если Мария действительно решит продолжить задуманное!".

"У дочки было это задание, смутило, конечно, но, сосредоточившись на изображении задачи, можно было бы использовать графику вместо этого".

"Ничего смущающего тут не вижу. Если бы картинка была бы из раскраски, конечно, было бы лучше. Задание на логику, чтобы побудить детей думать, что большая часть, к сожалению, делает неохотно".

"Зачем красить куриц? Их еще нужно поймать, чтобы разукрасить".

Психолог Эмунд Ванагс, который специализируется на консультировании детей и подростков, исследованиях в области клинической, когнитивной психологии, отмечает, что тем, кто создавал образовательное содержание, следует избегать похожих заданий, которые вызывают у людей недопонимание.

Проверки и задания школьникам подготавливает Государственный образовательный контент-центр, который частично признал, что задание о покраске курицы все же некорректно.

В первую очередь, картинке, которая была у задания, следовало быть цветной и нужно было избегать слова "красить" - заменить его на "раскрашивать".