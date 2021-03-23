В Эстонии сообщили о судорогах по всему телу с потерей сознания и других побочных эффектах вакцинации

На прошлой неделе о вакцине Comirnaty, которую производит Pfizer-BioNTech, сообщили 35 раз. В 31 случае о побочных эффектах сообщили женщины, десять из которых были старше 70 лет. Четыре уведомления поступили от мужчин в возрасте до 70 лет.

В семи случаях описаны серьезные реакции. У 49-летней женщины через 15 минут после первой дозы вакцины развился отек гортани, ей потребовалось лечение, и она полностью выздоровела. У шести человек после второй дозы вакцины развилась симптоматическая (но не нуждавшаяся в госпитализации) болезнь Covid-19.

Кроме того сообщалось о смерти двух человек, но медицинский персонал, передавший сообщение, не счел возможной связь с вакциной. Первым умершим был 69-летний мужчина с серьезными сопутствующими заболеваниями, который умер на третий день после первой дозы вакцины. Вторым погибшим стал 45-летний мужчина, скончавшийся на 19-й день после введения второй дозы вакцины. Пациент принимал лекарства от сопутствующего заболевания, у которого были побочные эффекты со стороны сердца (остановка сердца, внезапная смерть).

На прошлой неделе в связи с AstraZeneca поступило 370 уведомлений. Было зарегистрировано 299 сообщений о побочных реакциях у женщин, восемь из которых были старше 70 лет. 71 уведомление было получено от мужчин, трое из них старше 70 лет.

Серьезные (требующие лечения) реакции были описаны в четырех сообщениях. У 31-летней женщины развились судороги по всему телу с потерей сознания через 36 часов после введения дозы вакцины. Пациентка была госпитализирована, но лечения не требовалось.

У 57-летней женщины с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в течение первой недели после введения дозы вакцины развилось венозное воспаление с тромбом в нижней конечности, ей был назначен антикоагулянт.

У 64-летней женщины на второй день после вакцинации началась рвота, которая потребовала лечения. Пациентка выздоровела.

У 66-летней женщины на второй день после вакцинации развился гипертонический криз (значительное повышение артериального давления), ей потребовалось лечение, и она полностью выздоровела.

В остальных сообщениях описаны несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте.

На прошлой неделе было 10 сообщений о вакцине Moderna: девять раз о побочных реакциях сообщали женщины, восемь из которых были старше 70 лет. Одно сообщение поступило от мужчины младше 70 лет.