Фото ⟩ Юлианна Караулова впервые станет матерью

Она ее супруг - 38-летний саунд-продюсер Андрей Черный впервые станут родителями. Ожидается, что малыш появится на свет в начале лета.

Андрей и Юлианна познакомились, когда певице было 17 лет. Они долгое время дружили и лишь cпустя семь лет пара начала встречаться, а потом и работать вместе. Свадьбу они сыграли в 2017 году.

В интервью Алене Жигаловой в шоу "Алена, блин!" певица рассказала, что в течение многих лет не была готова к материнству. На первом месте у певицы была карьера и творчество.