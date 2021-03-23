Фото ⟩ Юлианна Караулова впервые станет матерью
32-летняя певица Юлианна Караулова ждет ребенка. Об этом звезда сообщила на своей Instagram-странице.
32-летняя певица Юлианна Караулова ждет ребенка. Об этом звезда сообщила на своей Instagram-странице.
Она ее супруг - 38-летний саунд-продюсер Андрей Черный впервые станут родителями. Ожидается, что малыш появится на свет в начале лета.
Андрей и Юлианна познакомились, когда певице было 17 лет. Они долгое время дружили и лишь cпустя семь лет пара начала встречаться, а потом и работать вместе. Свадьбу они сыграли в 2017 году.
В интервью Алене Жигаловой в шоу "Алена, блин!" певица рассказала, что в течение многих лет не была готова к материнству. На первом месте у певицы была карьера и творчество.
"Я понимала, что просто не могу остановиться, что если я щас остановлюсь, то я все потеряю. А потом я подумала, блин, куда я бегу? Почему я не живу в том самом моменте, почему все время что-то откладываю на потом? Сейчас я расслабилась на тему беременности, как Бог решит, так и будет", - цитирует Юлианну Super.ru.