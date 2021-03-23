Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после вакцинации

На вопрос о каких-либо необычных ощущениях после вакцинации Паулс ответил отрицательно.

"Ничего не заметил. Как я себя чувствую? Старый и больной - так я себя чувствую", - сказал он, добавив, что прививался вакциной Moderna.

В период, когда концертная деятельность полностью остановилась, композитор проводит больше времени у телевизора.

"Смотрю ТВ: криминальные фильмы, кино о потерянной любви, что для меня особенно близко - можно вспомнить молодость и девушек тех лет!" - смеясь отмечает композитор.