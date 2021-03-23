Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после вакцинации
Маэстро Раймонд Паулс в начале марта получил свою первую прививку от Covid-19. Изданию Kas Jauns? композитор рассказал о своем самочувствии.
Маэстро Раймонд Паулс в начале марта получил свою первую прививку от Covid-19. Изданию Kas Jauns? композитор рассказал о своем самочувствии.
На вопрос о каких-либо необычных ощущениях после вакцинации Паулс ответил отрицательно.
"Ничего не заметил. Как я себя чувствую? Старый и больной - так я себя чувствую", - сказал он, добавив, что прививался вакциной Moderna.
В период, когда концертная деятельность полностью остановилась, композитор проводит больше времени у телевизора.
"Смотрю ТВ: криминальные фильмы, кино о потерянной любви, что для меня особенно близко - можно вспомнить молодость и девушек тех лет!" - смеясь отмечает композитор.
Ранее сообщалось, что в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 85 904 человека, а первую прививку сделали 19 177 человек.