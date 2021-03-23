Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный

Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после вакцинации

Маэстро Раймонд Паулс ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Маэстро Раймонд Паулс в начале марта получил свою первую прививку от Covid-19. Изданию Kas Jauns? композитор рассказал о своем самочувствии.

На вопрос о каких-либо необычных ощущениях после вакцинации Паулс ответил отрицательно.

"Ничего не заметил. Как я себя чувствую? Старый и больной - так я себя чувствую", - сказал он, добавив, что прививался вакциной Moderna.

В период, когда концертная деятельность полностью остановилась, композитор проводит больше времени у телевизора.

"Смотрю ТВ: криминальные фильмы, кино о потерянной любви, что для меня особенно близко - можно вспомнить молодость и девушек тех лет!" - смеясь отмечает композитор. 

Ранее сообщалось, что в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 85 904 человека, а первую прививку сделали 19 177 человек.

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