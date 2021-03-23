На выезде с Южного моста найден лежащий мужчина; полиция ищет очевидцев
В минувшие выходные Госполиция обнаружила на съезде с Южного моста лежащего мужчину.
В минувшие выходные Госполиция обнаружила на съезде с Южного моста лежащего мужчину.
Человек был замечен в субботу, 20 марта, около 8:20 на съезде с Южного моста, который ведет из Плявниеков в сторону Кенгарагса, улицы Краста. Мужчина в темной одежде находился на проезжей части.
Государственная полиция призывает жителей, у которых есть какая-либо информация об обстоятельствах происшествия, связаться с полицией в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по телефону 67219765 или 26467582.