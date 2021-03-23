Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный
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На выезде с Южного моста найден лежащий мужчина; полиция ищет очевидцев

ФОТО: Valsts policija

В минувшие выходные Госполиция обнаружила на съезде с Южного моста лежащего мужчину.

Человек был замечен в субботу, 20 марта, около 8:20 на съезде с Южного моста, который ведет из Плявниеков в сторону Кенгарагса, улицы Краста. Мужчина в темной одежде находился на проезжей части.

Государственная полиция призывает жителей, у которых есть какая-либо информация об обстоятельствах происшествия, связаться с полицией в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по телефону 67219765 или 26467582.

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