Художница создала из песка уникальное видео для Александра Рыбака

Песня была выпущена на музыкальных платформах в 2018 году, но только сейчас она дождалась визуализации. "Оживила" песню Рыбака художница по песку, финалистка America’s Got Talent: the Champions и Britain’s Got Talent: the Champions - Ксения Симонова.

"История знакомства Рыбака и Симоновой очень интересная. В июне 2009 года Александр был специально приглашенным гостем на финал одного из талант-шоу. На эфир мы летели из Испании, прямо после выступления Рыбака. И в пути мы с Сашей пересматривали выступления всех финалистов. Номер Ксении очень зацепил и Саша его пересмотрел несколько раз. Было интересно наблюдать, как ловко и тонко она рисует истории песком. А уже за кулисами шоу Ксения встретилась с Александром, еще до оглашения результатов финала", - рассказала об истории знакомства директор Рыбака Яна Прядко.

А вот Ксения, как и миллионы людей по всему миру, узнала об Александре Рыбаке во время его выступления на Евровидении.

ФОТО: Пресс-фото

"Мне очень нравится творчество Саши, и я очень хорошо помню, как смотрела его выступление на Евровидении по телевизору. Тогда он меня поразил - он не был похож ни на кого, в нем горел огонь настоящего художника. Я не сомневалась в его победе. И когда он победил, я почувствовала в воздухе какой-то знак, что я правильно делаю, что еду на полуфиналы шоу талантов. Могла ли я знать, что скоро окажусь по другую сторону экрана и как раз встречусь в жизни с этим удивительным человеком! Саша в жизни такой же, как на сцене. Сияющий, гениальный и очень простой. Как и положено гениям. Еще тогда я подумала о том, как круто было бы нарисовать историю какой-либо его песни. Прошло 12 лет. И это случилось в 2021 году!" - поделилась Ксения Симонова.

Видео Let The Music Guide You объединило в себе несколько историй: музыка помогла каждому главному герою музыкального клипа проявить себя, выделиться и найти силы идти дальше, сквозь все преграды.

ФОТО: Пресс-фото

"Когда мы задумали снимать этот клип, и Саша прислал песню Let The Music Guide You я просто потеряла дар речи. Потому что очень люблю саамскую культуру и особенно, йоик. У меня есть целая коллекция записанных этнических саамских голосов, и вся моя семья это очень любит. Особенно младший сын. Я с огромным удовольствием создавала историю на эту песню!" - рассказала о работе с Рыбаком художница по песку, Ксения Симонова.

Работа над клипом длилась почти 2 месяца, с середины января 2021. Все происходило на одном дыхании, под огромным впечатлением от песни. Съемки проходили в анимационной студии Ксении, где она снимает все свои фильмы. Все время съемок и монтажа на повторе играла Let The Music Guide You. Она не надоела никому из команды даже после тысячи прослушиваний - все были от нее без ума. Когда видео было смонтировано, Ксения отправила его Александру. Рыбак пять раз подряд пересматривал видео, всматриваясь в почерк художницы, так ему понравилась работа.

ФОТО: Пресс- фото

"Я всегда был в восторге от картин, которые Ксения Симонова рисовала песком! И мы вместе восхищаемся саамской культурой и йоик. Отличная причина для коллаборации! Смотрите наше новое видео Let The Music Guide You на моем Youtube-канале!", - призвал посмотреть новую видеоработу Александр Рыбак.